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Engelli gençlere asker kınası yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Amasya'da askerlik çağına gelmiş engelliler için düzenlenen eğlencede, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençlere kına yakıldı - Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryar: - "Anadolu'da askere gidecek gençlerimiz hep kına yakılarak uğurlanır, biz de o kültürü yaşatmak adına o töremizi devam ettirdik"

Amasya'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak 30 gencin eline kına yakıldı.

Altınokta Körler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından düzenlenen programda, engelli asker adaylarının omuzlarına Türk bayrağı asıldı.

Türkülerin söylendiği, halaylar çekildiği eğlencede, yarın temsili askerlik yapacak engelli gençlerin ellerine kına yakıldı.

Kınanın yakıldığı sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir günlüğüne de olsa askerlik yapacak gençlerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Engelli gençleri yarın asker ocağına teslim edeceklerini belirten Demiryarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engeliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılmak suretiyle toplumda dezavantajlı grup olarak addedilen kardeşlerimiz gündem oluşturuyor ve bunların sorunları hakkında çeşitli beyanlarda bulunuluyor. Bunlardan birisi de temsili askerlik programı. Biz de bu arkadaşlarımız madem askeriliğini yapıyor, kınasını da yakalım her şeyleri tam olsun dedik. Anadolu'da askere gidecek gençlerimiz hep kına yakılarak uğurlanır, biz de o kültürü yaşatmak adına o töremizi devam ettirdik."

Emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan, "Anneler de çocuklar da çok mutlu. Herkes çok duygulu anlar yaşadı burada. Bir haftadır bu programı düzenlemek için uğraş veriyoruz. 30 tane engelli evladımız yarın askerlik heyecanı yaşamadan önce bugün kına gecesi yaptık onlara. Eğlendiler, mutlu oldular. Onları mutlu görmek bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.

- "Evladımla gurur duyuyorum"

Ailelerden Ayten Doğan, bugün oğlu Yunus Emre Doğan'ın heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Doğan, "Gurur duyuyorum, askere gitmeyeceğini düşünüyorduk. Şu anda gidiyor, çok seviniyoruz, mutluyuz. Bu sevinç çok ayrı bir şey, tarif edemem, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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