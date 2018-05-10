Engelli gençlere asker kınası yakıldı

Amasya'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak 30 gencin eline kına yakıldı.

Altınokta Körler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından düzenlenen programda, engelli asker adaylarının omuzlarına Türk bayrağı asıldı.

Türkülerin söylendiği, halaylar çekildiği eğlencede, yarın temsili askerlik yapacak engelli gençlerin ellerine kına yakıldı.

Kınanın yakıldığı sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir günlüğüne de olsa askerlik yapacak gençlerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Engelli gençleri yarın asker ocağına teslim edeceklerini belirten Demiryarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engeliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılmak suretiyle toplumda dezavantajlı grup olarak addedilen kardeşlerimiz gündem oluşturuyor ve bunların sorunları hakkında çeşitli beyanlarda bulunuluyor. Bunlardan birisi de temsili askerlik programı. Biz de bu arkadaşlarımız madem askeriliğini yapıyor, kınasını da yakalım her şeyleri tam olsun dedik. Anadolu'da askere gidecek gençlerimiz hep kına yakılarak uğurlanır, biz de o kültürü yaşatmak adına o töremizi devam ettirdik."