Engelli gençlere asker kınası yakıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak 11 genç için kına gecesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen programda, engelli asker adaylarına kamuflaj üniforması giydirilip omuzlarına Türk bayrağı asıldı.

Türk bayrağı ve balonlarla süslenen alanda gençler, yakınları ve öğretmenleri, davul zurna ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Askerlik yapacak engelli gençlerin ellerine kına yakıldı.

Jandarma Er Can Başer Baydıer'in Çorumlu engelli Bekir Madan'ın yazdığı "Asker Olmak İstiyorum" adlı şiiri okuduğu etkinlikte, askere gidecek gençlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.

Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mevlüt Yenen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik için Kahramanmaraş'a gidecek 11 engelli genç için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin askere gitmek için oldukça heyecanlı olduklarını anlatan Yenen, "Gençlerimiz için askere gitmeden önce kına gecesi düzenlenmesi adettendir. Biz de bu nedenle gençlerimize kına gecesi düzenledik. Engelli gençlerimizin içlerinde hep, 'biz ne zaman askere gideceğiz' arzusu vardı. Biz de onların bu isteğini yerine getireceğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

