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Engelli Hakları Forumu üyelerinden Beyoğlu'nda eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:42 | Son Güncelleme

ENGELLİ Hakları Forumu üyesi grup Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaparak  kamusal alanlarda yaşadıkları sorunları  dile getirdi.  Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı yapan Engelli Hakları Forumu üyesi Merve Demirdöven, "Engeller dolayısıyla engelliler için, evde müebbet hapis yada süresiz sokağa çıkma yasağı hükmünü koruyor.

Engelli Hakları Forumu üyelerinden Beyoğlu'nda eylem

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) ENGELLİ Hakları Forumu üyesi grup Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaparak kamusal alanlarda yaşadıkları sorunları
dile getirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı yapan Engelli Hakları Forumu üyesi Merve Demirdöven, "Engeller dolayısıyla engelliler için, evde müebbet hapis yada süresiz sokağa çıkma yasağı hükmünü koruyor. İyimser bir tablodan söz etmek, olanaksız çünkü yan yana yürümeyelim diye yapılmış, daracık kaldırımlar, kot farkı tümseklerinin elektrik direklerinin ağaç kıyımlarını görünmez kılmak üzere konulmuş çiçek saksılarının, reklam panolarının, gelişi güzel yerleştirilmiş levhaların ve taşıtlara yönelik bariyer oluşturan mantarların işgali altındadır" dedi.

"Tekerleğin dönmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kavşaklar, yaya ve engelliler için ölüm saçıyor" diyen Demirdöven sözlerine şöyle devam etti: "Toplu ulaşım araçlarında anons sistemleri, rampalar, gösterge panoları, ya yok yada düzgün çalışmıyor. Metrolarda havalandırma sistemi yetersiz, peronlarda yolcuların raylara düşmesini önlemek için düşünülmüş peron ayırıcı sistem yaygın ve standart değil birkaç istasyonda var birçok istasyonda yok. Bu özelliği algılayan bir görme engellinin bütün istasyonlarda aynı beklentiyle davranması kaçınılmaz olduğu için bu durum büyük bir tehdit oluşturmaktadır"

Demirdöven, "Tekrar tekrar yıkılıp yapılan hastane, okul, kamu binası park ve spor alanları, erişim engelleriyle engellilerin önüne çıkmaya devam etmektedir. Nitekim bu yok sayma tavrı, geride kalan seçimlerde de gözlemlenmiş, oy kullanabilecek durumdaki zihinsel engellilere oy kullandırılmamış, seyyar sandığa başvurmayan engelliler, sandığa ulaşamadan geri dönmüş, kendi başına oy kullanmak isteyen görme engelliler, YSK tarafından kendi kaderleriyle baş başa bırakılmıştır" diye konuştu. Engelli Hakları Forumu üyesi grup, 7 Temmuz tarihini Erişebilirlik için Mücadele günü ilan ettiklerini belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

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