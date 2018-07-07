Engelli Hakları Forumu üyelerinden Beyoğlu'nda eylem

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) ENGELLİ Hakları Forumu üyesi grup Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaparak kamusal alanlarda yaşadıkları sorunları

dile getirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı yapan Engelli Hakları Forumu üyesi Merve Demirdöven, "Engeller dolayısıyla engelliler için, evde müebbet hapis yada süresiz sokağa çıkma yasağı hükmünü koruyor. İyimser bir tablodan söz etmek, olanaksız çünkü yan yana yürümeyelim diye yapılmış, daracık kaldırımlar, kot farkı tümseklerinin elektrik direklerinin ağaç kıyımlarını görünmez kılmak üzere konulmuş çiçek saksılarının, reklam panolarının, gelişi güzel yerleştirilmiş levhaların ve taşıtlara yönelik bariyer oluşturan mantarların işgali altındadır" dedi.

"Tekerleğin dönmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kavşaklar, yaya ve engelliler için ölüm saçıyor" diyen Demirdöven sözlerine şöyle devam etti: "Toplu ulaşım araçlarında anons sistemleri, rampalar, gösterge panoları, ya yok yada düzgün çalışmıyor. Metrolarda havalandırma sistemi yetersiz, peronlarda yolcuların raylara düşmesini önlemek için düşünülmüş peron ayırıcı sistem yaygın ve standart değil birkaç istasyonda var birçok istasyonda yok. Bu özelliği algılayan bir görme engellinin bütün istasyonlarda aynı beklentiyle davranması kaçınılmaz olduğu için bu durum büyük bir tehdit oluşturmaktadır"