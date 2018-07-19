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Engelli hakları için Lahey'e bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

"Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" kapsamında yola çıkan 15 engelli Türk bisikletçi, Hollanda'nın Lahey kentine kadar pedal çevirecek - Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar: - "Bu turu engellilerin eşit yurttaş olduğunu haykırmak, savaşa ve darbeye hayır demek ve dünya barışına katkıda bulunmak için düzenledik"

EDİRNE (AA) - "Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" kapsamında Türkiye'den yola çıkan 15 engelli bisikletçi, dünyadaki tüm engelli bireylerin haklarına dikkati çekmek ve barış çağrısında bulunmak için Hollanda'nın Lahey şehrine kadar 4 bin 500 kilometre pedal çevirecek.

Barikat Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen ve "Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin" sloganıyla düzenlenen tura Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayan 15 bisikletçi, 49 gün boyunca 10 ülkeyi geçecek. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Lahey Adalet Divanı önünde olmayı hedefleyen grup, engellilerin haklarına dikkati çekerek barış çağrısı yapacak.

Aralarında milli sporcularında bulunduğu 15 sporcu, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a geçerek uzun soluklu tura başladı.

Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin sorunlarını büyük kurumların önünde dile getireceklerini söyledi.

Dünyaya barış mesajı vereceklerini belirten Nacar, şöyle devam etti:

"Bu turu engellilerin eşit yurttaş olduğunu haykırmak, savaşa ve darbeye hayır demek, dünya barışına katkıda bulunmak için düzenliyoruz. Korkaklar değil, kahramanlar tarih yazar. Bu tura katılan tüm insanlar birer kahraman. Biz bir düş kuruyoruz, barikatsız bir dünya için. Sanatın diliyle geliyoruz, inancımızla geliyoruz. Önümüze konulan bütün barikatları kaldıracağız. Bu turun yapılmasına destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Öyle güzel tedbirler ve katkılar sundular ki... Türk bayrağıyla Avrupa'yı fethetmeye gidiyoruz."

Nacar, geçtikleri ülkelerde molalar vererek engellilerin yaşadıkları sorunlarını anlatacaklarını ve sorunlara çözüm bulunması için görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

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- "Karar alma mercilerini ziyaret edeceğiz"

Nacar, büyük hedeflerle yola çıktıklarını, yaptıklarının sadece bir bisiklet etkinliği olmadığını söyledi.

Program kapsamında BM, FIFA, UEFA gibi kurumları ziyaret edeceklerini aktaran Nacar, "Birleşmiş Milletler'in önünde sesli betimleme alt yazı dublaj yöntemi ile film üretilmesi yönünde çağrı yapacağız. 194 ülkenin kültür bakanlıklarından, yapımcılarından, bu şekilde film üretimi için karar almalarını isteyeceğiz. FIFA'nın önünde de spor yorumcuları ve spikerlerin de sesli betimleme yapmasını talep edeceğiz. Engellilerin de spiker ve yorumcu olması için çağrıda bulunacağız."

Nacar, geçtiğimiz gün yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren bisikletli Alman gezgin Födisch Maximilian anısına Kırklareli'nden aldıkları toprağı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de ulaştırmayı da hedeflediklerini kaydetti.

- "Destan yazmak istiyoruz"

Güneydoğu gazisi engelli milli sporcu Ekrem Taşkın ise yapacakları turla destan yazmayı amaçladıklarını söyledi.

Anlamlı bir tur yaptıklarını aktaran Taşkın, "Amacımız engelleri aşa aşa ilerlemek. Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak adına yola çıktık. Cesaretli insanlar kahraman olurlar. Engelli sporcular olarak bu yolda bir destan yazmak istiyoruz. İnşallah protezle bisiklet kullanarak 4 bin 500 kilometre yapan bisikletçi olarak Türkiye tarihine de geçeceğim. Turumuza destek olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Engelli milli bisikletçi Nihat Demir de en büyük hayali olan Avrupa turunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

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