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Engelli hastane çalışanı çamaşırhanede ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

Engelli hastane çalışanı çamaşırhanede ölü bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesindeki devlet hastanesinde çalışan engelli kadın, çamaşırhanede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Devlet Hastanesi'nde çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu (27), hastanenin çamaşırhanesinde iş arkadaşları tarafından yerde yatarken bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının öldüğünü belirledi.

Bu arada Koymatoğlu'nun, çamaşırhanedeki ütünün silindirine eşarbını kaptırarak öldüğü iddia edildi.

Koymatoğlu'nun ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Züleyha Koymatoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Koymatoğlu'nun kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
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