Engelli kadın çalınan telefonuna kavuştu

ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tekerlekli sandalyesinden çalındıktan sonra polisler tarafından bulunan cep telefonunu engelli kadına teslim etti.

Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde 16 Nisan’da, tekerlekli sandalyesindeki cep telefonu “kapkaç” yöntemiyle çalınan yürüme engelli Ayşe Cingöz, annesi Nazife ve babası Yücel Cingöz ile İl Emniyet Müdürü Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Yıldız, polisler tarafından bulunan cep telefonunu Cingöz’e verdi. Cingöz, cep telefonunun bulunması dolayısıyla emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Kendisinin engellilerin sesi olduğunu ifade eden Cingöz, "Sizden de Allah razı olsun, bana bayram hediyesi verdiniz. Çünkü benim için maddi değerinden çok manevi değeri fazlaydı. 2,5 aydan beri benim için uğraşan emniyet personeline bu işin peşini bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ederim. Çalındığında farklı bir duygu hissetmiştim, bulunduğunda çok daha farklı bir duygu hissettim. Çok mutluyum, emniyet yine çalıştı.” diye konuştu.