Engelli kadın, cep telefonunu çalan sanığı affetti

Adana'da yürüme engelli kadının tekerlekli sandalyesindeki cep telefonunu "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, ilk duruşmada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu E.G, çalıntı cep telefonu satın aldığı öne sürülen tutuksuz yargılanan A.K. ve müşteki Ayşegül Cingöz ile sanığın avukatı katıldı. Sanık E.G, savunmasında, aile içi geçim sıkıntısı nedeniyle psikolojik bunalım sonucu suçu işlediğini söyledi. "Telefonu çalmam bir anlık oldu." diyen E.G, özür diledi. Telefon bayisi sahibi A.K. de telefonun çalıntı olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Sanık E.G'nin, telefonu arkadaşından alacağına karşılık aldığını söylediğini aktaran A.K, "Paraya ihtiyacı olduğu için de satmak istedi. 2 bin 700 liraya anlaştık. Ancak faturası olmadığı ve sonra getireceğini söylediği için önden bin 500 lira vermiştim. Çalıntı olduğunu bilseydim almazdım." ifadelerini kullandı. Engelli Ayşegül Cingöz ise sanığın arkasından gelip cep telefonu çalıp kaçtığını anlattı.

Sanığın kendisine özür borçlu olduğunu dile getiren Cingöz, "Sanıktan, ailesi için şikayetçi değilim. Annesi kanser hastası, kardeşi de işe girecekmiş. Onu Allah’a havale ediyorum." dedi. Mahkeme hakiminin zararının karşılanıp karşılanmadığını sorduğu Cingöz, "Onun hiçbir şeyini istemiyorum. Ne parasını ne pulunu. Cep telefonunu da istemiyorum." diye konuştu. Sanık E.G, "kapkaç yöntemiyle hırsızlık" suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müştekinin şikayetinden vazgeçmesi ve sanığın duruşmadaki iyi hali dolayısıyla ceza 2 yıl 1 aya indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer sanığın ise beraatine karar verildi. - Hakim sanığa nasihat etti Mahkeme hakimi, karardan sonra sanığa nasihatta bulundu. Hakim, "Tekerlekli sandalyede oturan hanımdan binlerce kere özür dilesen de yetmez. Kadının elini öp, şükret yoksa alacağın ceza çok daha fazla olurdu. Bir daha yapma. Elin ayağını tutuyor, çalış. Bak senin annenin iyiliğini düşünüyor. Git elini öp bir daha da seni görmeyeyim, çık." dedi.