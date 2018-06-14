Engelli kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Adana’da, yürüme engelli kadının tekerlekli sandalyesindeki cep telefonunu “kapkaç” yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 16 Nisan’da merkez Seyhan ilçesi Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nden tekerlekli sandalyesiyle geçen yürüme engelli Ayşe Cingöz’ün (39) cep telefonunu “kapkaç” yöntemiyle çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin en son merkez Yüreğir ilçesine geçtiğini belirledi.
Çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, zanlıyı Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı’nda yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheli Erkan G'nin (38), cep telefonunu bin 500 lira karşılığında bir iş yerine sattığı belirlendi.
İş yerine giden ekipler, cep telefonunu alarak iş yeri sahibi hakkında da işlem başlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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