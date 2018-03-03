Engelli kadınlardan cinsel istismar tepkisi

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, engelli kadınların yaşadıkları sorunlar ve ayrımcı uygulamaları protesto etmek amacıyla bir araya gelen İzmir Engelli Kadınlar Güç Birliği üyeleri, Kars'ın Kağızman ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli genç kızın cinsel istismara uğraması iddialarına tepki göstererek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Çağdaş Görmeyenler Derneği, Buca Engelliler Derneği, Engel Siz Yaşam Derneği ve Görmeyenleri Koruma Derneği'nden oluşan İzmir Engelli Kadınlar Güçbirliği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Konak'ta bir araya gelen çok sayıda engelli kadın üyey "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Ayrımcılık değil insan hakları" gibi sloganlar attı.

Grup adına, görme engelli Türkçe öğretmeni Emel Gölge (34) açıklama yaptı. 8 Mart'ın dünyada ve Türkiye'de emekçi kadınlar farkındalık günü olarak yaşandığını ifade eden Emel Gölge, hem kadın hem engelli oldukları için cinsel, fiziksel istismara, şiddete maruz kaldıklarını öne sürerek, toplumsal yaşama katılımda, temel hak ve özgürlüklere ulaşmakta çoklu ayrımcılığa uğrayan bireyler olduklarını söyledi. Kendileriyle ilgili yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle birçok hak kayıplarına uğradıklarını, hatta evlerinden dışarı çıkamadıklarını dile getiren Gölge, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin imzalandığını belirterek şöyle konuştu:

"Buna göre taraf devletlerin, engelli kadınların ve kız çocuklarının uğradıkları çok yönlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve insan hak ve özgürlüklerinden eşit yararlanmaları bakımından almaları gereken tedbirler düzenlenmiştir. Tüm yasal düzenlemelere rağmen engelli kadınlar hem cinsiyetleri hem de engelleri yüzünden çoklu ayrımcılığa maruz kalmaktadır. İş imkanlarından mahrum bırakılmakta, okullardan dışlanmakta, evliliğe yada partnerliğe layık olmadıkları düşünülmektedir. Engelli kadın ve kız çocuklarının okur yazarlık ve okula gitme oranları oldukça düşük durumdadır. Kızlarının hayatta çok az imkanı olacağını düşünen ebeveynler de onları okula göndermek istememektedirler."

TAM VE EŞİT OLMAK İSTEDİLER

2010 yılında yapılan Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması'na göre, engelli kadınların yüzde 54.9'unun okur yazar olmadığını ifade eden Emel Gölge, İŞKUR 2014 istatistiklerine göre, işe yerleştirilen her 5 erkeğe karşın sadece bir kadının istihdam olanağı bulduğunu vurgulayarak, engelli kadın özelinde herhangi bir istihdam kotası bulunmamasının kendilerini dezavantajlı konuma soktuğunu savundu. Engelli kadınların siyasete ve karar mekanizmalarına katılımının da oldukça düşük oranda olduğunu kaydeden Gölge, "Bedensel engelli kadınların jinekolojik muayeneleri için başvuracakları muayenehaneler erişilebilir değil. Yani engel türlerine göre çeşitlenen sağlık hakkına erişimde önemli sorunlar yaşanmaktadır. İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde farklılıklarımıza saygı duyularak ne engelimizden ne de cinsiyetimizden dolayı ayrımcılığa, istismara, şiddete uğramadan, toplumsal yaşama katılmak, temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmak istiyoruz. Son günlerde toplumda infial yaratan Kars'ın Kağızman ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli olan genç kıza 27 şüpheli tarafından tecavüz edilmesini şiddetle kınıyoruz. Yargıyı 27 şüpheliye gereken cezayı vermesi için göreve davet ediyoruz" dedi.