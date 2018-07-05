"Engelli kaptan" Akdeniz turunu tamamlamada kararlı

İlk olarak yapacağı teknenin planlarını satın alan Oruç, 2008 yılında kiraladığı marangozhanede çalışmalara başladı. Oruç, "Devekuşu" ismini verdiği 2,5 metrelik yelkenli teknesini bir yılda tamamladı.

Maddi imkanı yeterli olmadığı için satın alma düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalan Oruç, kendi teknesini kendi yapmak için kolları sıvadı.

Yaşadığı zor günlerde tekneyle dünya turu yapan yazarların kaleme aldığı kitapları okuyan Oruç, emekli olunca önce kaptanlık belgesini aldı, daha sonra ise tekne arayışına girdi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle mavi sulara olan sevgisini ertelemek zorunda kalan Oruç, 1993 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatına bedensel engelli olarak devam etmek zorunda kaldı.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Marangozhanede kendi yaptığı 6 metrelik tekneyle mavi yolculuğa çıkan bedensel engelli İsmail Oruç, daha önce 2 kez ertelemek zorunda kaldığı Akdeniz turunu bu yıl tamamlamayı hedefliyor.

Denize olan tutkusu daha da artan Oruç, Akdeniz kıyılarını gezme kararı aldıktan sonra 2011 yılında 4,5 metre uzunluğunda "Devekuşu-1" ismini verdiği yelkenli tekneyi yaptı. Tek başına mavi yolculuğa çıkan Oruç, İzmir Körfezi'ne geldiğinde teknesi rüzgardan etkilendi ve geri dönmek zorunda kaldı.

Bu kez daha büyük bir tekne yapmak için kolları sıvayan Oruç, 2013 yılında 6 metre uzunluğunda "Devekuşu-2" ismini verdiği teknesini suya indirdi. İki yıl önce Tekirdağ'dan Ege'nin mavi sularına açılan Oruç, Ayvalık açıklarına geldiğinde rahatsızlandı. Engelli kaptan, doktorların tavsiyesi üzerine İstanbul'da tedavi oldu.

Akdeniz turu hedefinden hiç vazgeçmeyen Oruç, yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için yeniden Burhaniye'den başladığı yolcuğunda İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarına geldi. Uğrak verdiği kıyılarda zaman zaman karaya çıkan buralarda dostlarıyla da buluşan Oruç, turunu Göcek'te tamamlamayı planlıyor.

İsmail Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yaşından sonra tekne yapmaya başladığını, hayatının en mutlu günlerini denizde yaşadığını söyledi.