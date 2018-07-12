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Engelli kardeşine tecavüz eden genci öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Bursa'da 28 yaşındaki Yusuf P., 26 yaşındaki Mehmet K.'yı göğsünden ve boynundan vurarak öldürdü. Yakalanan zanlı cezaevine gönderilirken, "Sağır ve dilsiz kardeşime sürekli tecavüz ediyormuş, namusum için yaptım" diye kendini savundu

Olay, dün gece saat 02:00 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahsın otomobil içerisinde silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Mehmet K.'yi (26) otomobilde kanlar içerisinde buldu. Göğsünden ve boynundan yaralanan genç adam 112 ambulansında hayatını kaybetti. Mehmet K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'NAMUSUM İÇİN YAPTIM'

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Yusuf P.'yi (28) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Yusuf P., çalıştığı fabrikadan arkadaşı olan Mehmet K.'nin, sağır ve dilsiz olan kız kardeşine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Yusuf P'nin ifadesinde, "Bugün Mehmet K.'nin sağır ve dilsiz kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Kendisini cep telefonu ile arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dediği öğrenildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Namusum için" cevabını veren Yusuf P, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa istismar engelliye istismar cinayet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
doğruysa çok da iyi yapmış
doğru ise, senin elin öpülür evlat
Kocası kendini fuhuşa zorladdığı için onu öldüren kadın Çilem Doğan geldi aklıma. "O utanmamış yaptıklarından, benim utanacak bir şeyim yoktur. İçimdeki hayatta kalma mutluluğunu atamıyorum Hakim Bey. Ağlayamamam bundandır." demiş hakime. benim gözümde bu kadın ve bu adamın farkı yoktur. Çilem kendi namusu için, bu adam engelli kardeşi için bunu yaptı. eminim leylanın veya eylülün ailesi de aynı şeyi yapmak isterdi. bırakın adalet bu şekilde yerini bulsun. insanlıktan nasibini almamışlar için yaşasın cehennem!
Tecavüze caydırıcı ceza gelmediği sürece Adaletin işlemediği sürece insanlar kendi adaletini uygular şuan kendisiyle bir yerde gurur duyuyor ama öldüren şahsında hayatı karardı devlet şimdi o tecavüzcüyü adam yerine koyacak adam öldürme diye ceza verecek Allah yardımcısı olsun
bilip bilmeden üç kuruş para kazanmak dikkat çekmek için haber yapıyorsunuz sizin gibilerde bu habere atlıyor inanıyor iyi olmuşmuş. hanginiz tanıyor mehmet çocukluğundan bilirim hayatına karıncayı incitmedi tecavüzmüş birileri işlediği cinayetten az ceza almak için bi laf konuşuyo siz de hemen gerçekmiş gibi haber yapıyosunuz ölmüş gencecik pırıl pırıl bi çocuğun vebaline giriyosunuz.bi ara sevgili olduklarını mehmetin kızdan bi süre önce ayrıldığını kızın mehmete takıntılı olduğunu hanginiz biliyor bi katilin ifadesi ile tertemiz çocuğa atılan iftiraya inanıyosunuz
eğer ilahi bi adalet varsa bu haberi yapanında sorgusuz sualsiz inananında yakası bi araya gelmez. o zaman bende sizi öldüreyim sonra olmadığı halde tecavüz var diyeyim sonrada sizinle aynı kafada insanlar iyi olmuş desin sizde öldüğünüzle kalın ucu size dokunmadıkça bi sorun yok. bu çocuk tertemiz hayatında kötülük nedir bilmeyen bi çocuktu bi katil çamuru attı sizin sayenizde izi kalıyo ama seni bilen biliyo kardeşim bu haberi bu şekilde servis eden de bu habere inanıp böyle yorumlayan da varsa bi ilahi adalet bulur cezasını. sen yerinde rahat uyu kardeşim
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