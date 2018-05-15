Engelli öğrenciler bir günlüğüne polis oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te engelli öğrenciler, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte bir günlüğüne polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentte farklı okullarda özel eğitim alan öğrenciler, Engelliler Haftası kapsamında polis üniforması giyerek Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlük bahçesinde, çevik kuvvet polislerinin temsili olarak toplumsal olaylara müdahale sırasında uyguladığı prosedürlere eşlik eden öğrenciler, motosiklet ve zırhlı araçlara binerek tur attı.

Çevik kuvvet, özel harekat, motorize ve devriye ekiplerin kıyafetlerini giyen ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler, polislerle fotoğraf çekildi, sohbet edip çay içti.

Dört Mevsim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu Müdürü Emine Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin aylardır bu anı beklediğini ve ziyarette çok eğlendiğini söyledi.

Engelli çocukların polislere karşı özel bir sempatisi olduğunu belirten Aydın, "Birçok çocuğumuzun hayaliydi polis olmak. Bu vesileyle onların hayalini gerçekleştirmiş olduk. Bizim için küçük ama onlar için büyük bir mutluluk oldu." dedi.

Öğrencilerden Filiz Gün de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Şehit olan Mehmetçilerin mekanı cennet olsun. Bütün polislerimizi teröristlerin şerrinden korusun. Hırsızlardan uzak eylesin. Bizim polisimiz var, biz onları çok seviyoruz." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamil Uslu, bazı şube müdürleri ve görevli polisler katıldı.