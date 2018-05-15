Engelli öğrenciler bir günlük polis oldu

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) Osmaniye'de polis üniforması giyen bir grup engelli öğrenci, Emniyet Müdürlüğü'nde haber merkezini gezdi, zırhlı araçlara bindi, polis evindeki oyun parkurlarında eğlenip unutulmaz bir gün yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 'Engelliler Haftası' nedeniyle düzenlenen programa, Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Özel Ayşem Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören 12 öğrenci ve velileri katıldı. Polis üniforması giyen özel öğrenciler, ilk olarak Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ı makamında ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Müdür Gökduman velilerle yaptığı konuşmasında ise Sizler anne babalar olarak çocuklarınız için ellerinizden geleni yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Devletimiz de bu konuda büyük çaba göstermekte ve bu çocuklarımız için her imkanı sağlamaktadır. Bizlerinde üzerine düşen her konuda göreve hazırız dedi. Müdür Gökduman ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren özel öğrenciler, daha sonra haber merkezini gezip, MOBESE sistemi hakkına bilgi aldı. Ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne gelen öğrenciler, Zırhlı ve TOMA araçlarına binmenin heyecanını yaşadı. Resmi araçların eskortluğunda polis evine gelen öğrenciler, burada mini hayvanat bahçesini gezdi. Oyun parkurunda gönüllerince eğlenen çocuklar, öğle yemeğinin ardından, evlerine bırakıldı.