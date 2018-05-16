Engelli öğrenciler bir günlük polis oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de engelli öğrencilerin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

Faika Erkurt Özel Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, polis üniforması giyerek Engelliler Haftası kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Müdürlük bahçesinde bulunan zırhlı araçlara binerek polislerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra kent güvenlik sistemi merkezini de gezdi ve fotoğraf çektirdi.

Engelli öğrenciler daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u makamında ziyaret etti.

Polis teşkilatı olarak, her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını vurgulayan Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda Kurt, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.