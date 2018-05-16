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Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğü'nün konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

BİLECİK Özel Eğitim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Cafer ELMAS / BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Özel Eğitim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Pols kıyafetleri giyen engelli öğrenciler ilk olarak İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Namal'ın makam koltuğuna oturan öğrenciler daha sonra Mobese kamera izleme odasını gezdi, telsizden anons yaptı. Trafik ve Çevik Kuvvet şubelerini de ziyaret eden öğrencilerden bazıları motosikletli polis timleri tarafından gezdirildi, bazı öğrenciler de TOMA aracına bindi. Bilecik Özel Eğitim Okulu Müdürü İbrahim Aydoğar, ziyaretle ilgili olarak, "Emniyet Müdürlüğü'nden kıymetli müdürlerimiz sağolsunlar bizleri en iyi bir şekilde ağırladılar. Emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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