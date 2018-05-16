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Engelli öğrenciler, temsili polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:18 | Son Güncelleme

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünce Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler temsili polis olmanın mutluluğunu yaşadı - Polis araçlarına binen öğrenciler, TOMA ile su sıktı, siren çalıp motosiklete bindi

SİİRT (AA) - Siirt'te engelli öğrenciler, temsili polis oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Siirt Türk Telekom Çok Amaçlı Özel Eğitim Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler için Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililerle sohbet eden engelli öğrenciler, polis üniforması giyip TOMA ile su sıktı, polis araçları ile okul bahçesinde asayiş uygulaması yaptı.

Trafik polisi araçlarıyla siren çalan ve alandakilere seslenen öğrenciler, polislerin kullandığı ekipmanları inceledi ve polislik mesleğiyle ilgili bilgi aldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Melek Kaçar, Vali Atik ve Emniyet Müdürü Kızılay'ın da katılımıyla engelli öğrencilerle eğlenceli bir vakit geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaçar, "TOMA ile su sıktılar. Bomba ve narkotik köpeğimizi yakından tanıdılar. Polis araçlarına bindiler. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı." dedi.

Vali Atik ve beraberindekiler, daha sonra Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesini ziyaret etti.

Okul Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Atik, çeşitli spor dallarında Türkiye ve dünya şampiyonalarında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Engelliler Haftası polis Siirt

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