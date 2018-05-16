SİİRT (AA) - Siirt'te engelli öğrenciler, temsili polis oldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce, Siirt Türk Telekom Çok Amaçlı Özel Eğitim Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler için Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililerle sohbet eden engelli öğrenciler, polis üniforması giyip TOMA ile su sıktı, polis araçları ile okul bahçesinde asayiş uygulaması yaptı.
Trafik polisi araçlarıyla siren çalan ve alandakilere seslenen öğrenciler, polislerin kullandığı ekipmanları inceledi ve polislik mesleğiyle ilgili bilgi aldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Melek Kaçar, Vali Atik ve Emniyet Müdürü Kızılay'ın da katılımıyla engelli öğrencilerle eğlenceli bir vakit geçirdiklerini söyledi.
Öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaçar, "TOMA ile su sıktılar. Bomba ve narkotik köpeğimizi yakından tanıdılar. Polis araçlarına bindiler. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı." dedi.
Vali Atik ve beraberindekiler, daha sonra Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesini ziyaret etti.
Okul Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Atik, çeşitli spor dallarında Türkiye ve dünya şampiyonalarında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum