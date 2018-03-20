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Engelli öğrencilerden Afrin’e en anlamlı bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Çorum’da Engelli Eğitim Merkezi’nde bir grup kursiyer öğrenci, sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri ve kendi aralarında topladıkları bin 375 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı’na bağışladı.Belediye Başkanı Zeki Gül, geçtiğimiz günlerde Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret etmiş, burada çini kursu öğrencisi Arap Murat Akkoyunluoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan Mehmetçiğin manevi olarak yanında olduklarını ancak arkadaşlarıyla birlikte maddi olarak bağışta bulunmak istediklerini belirtmişti.

Çorum’da Engelli Eğitim Merkezi’nde bir grup kursiyer öğrenci, sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri ve kendi aralarında topladıkları bin 375 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı’na bağışladı.
Belediye Başkanı Zeki Gül, geçtiğimiz günlerde Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret etmiş, burada çini kursu öğrencisi Arap Murat Akkoyunluoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan Mehmetçiğin manevi olarak yanında olduklarını ancak arkadaşlarıyla birlikte maddi olarak bağışta bulunmak istediklerini belirtmişti. Ziyaretin ardından yaptıkları ve sattıkları ürünlerden elde ettikleri bin 375 lirayı Afrin’e gönderen Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri adına Arap Murat Akkoyunluoğlu banka makbuzunu Belediye Başkanı Zeki Gül’e teslim etti.
Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin bu davranışların Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Gül, yapılan bağışın maddi değerinin çok önemli olmadığını belirterek “Bu var olan her şeyini vermek demektir” dedi.
Öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Başkan Gül, “Arap Murat Akkoyunluoğlu ve arkadaşları kendi kazançları olan bin 375 Türk Lirasını askerimize bağışlamışlar. Tebrik ediyorum. Bu Türkiye’de örnek alınacak bir davranıştır. Bu bağışı askerlerimiz, mücahitlerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız duyar ve onlara moral olur. Bu var olan her şeyini vermek demektir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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