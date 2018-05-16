Engelli öğrencilerden Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Engelli öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Beyoğlu Fatih Bal Özel Eğitim Kurumu'ndan 10 engelli öğrenci, polis kıyafeti giyerek 3 öğretmen nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, engelli öğrencilere İl Emniyet Müdürü Çalışkan tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Engelli öğrenciler, daha sonra Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Öğrenciler burada çevik kuvvet ve yunus timlerinin eğitim gösterilerini izledi.