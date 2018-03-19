HABER

Engelli öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Çorum'da rehabilitasyon merkezi öğrencileri ürettikleri el işi ürünlerin satışından elde edilen geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulundu.

Yaptıkları el sanatlarının satışından kazandıkları bin 375 lirayı TSK'ya bağışlayan engelli öğrenciler, bağış makbuzunu Belediye Başkanı Zeki Gül'e teslim etti.

Gül, merkezdeki öğrencilerinin bu davranışının Zeytin Dalı Harekatı'na yapılan en anlamlı katkı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Türkiye'ye örnek olması gereken bir davranış sergilediklerini ifade eden Gül, "Yapılan bağışın miktarı çok büyük değil ancak bu davranış var olan her şeyini vermek anlamına geliyor." dedi.

Gül, "Bu bağışı askerlerimiz, mücahitlerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız duyar ve onlara moral olur. Bu var olan her şeyini vermek demektir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenciler adına bağış makbuzunu Gül'e teslim eden Murat Akkoyunluoğlu, her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını vurguladı.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağış Çorum Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.