Engelli öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı destek

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulundu.
Yaptıkları el sanatlarının satışından kazandıkları bin 375 lirayı TSK'ya bağışlayan engelli öğrenciler, bağış makbuzunu Belediye Başkanı Zeki Gül'e teslim etti.
Gül, merkezdeki öğrencilerinin bu davranışının Zeytin Dalı Harekatı'na yapılan en anlamlı katkı olduğunu söyledi.
Öğrencilerin Türkiye'ye örnek olması gereken bir davranış sergilediklerini ifade eden Gül, "Yapılan bağışın miktarı çok büyük değil ancak bu davranış var olan her şeyini vermek anlamına geliyor." dedi.
Gül, "Bu bağışı askerlerimiz, mücahitlerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız duyar ve onlara moral olur. Bu var olan her şeyini vermek demektir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Öğrenciler adına bağış makbuzunu Gül'e teslim eden Murat Akkoyunluoğlu, her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını vurguladı.
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