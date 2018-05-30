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Engelli öğrencilerin eğitim desteği 16 milyar lirayı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca 12 yılda, engelli öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 16 milyar 271 milyon 365 bin 467 lira ödeme yapıldı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 12 yılda, engelli öğrencinin eğitimi için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 16 milyar 271 milyon 365 bin 467 lira ödeme yapıldı.

AA muhabirinin MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlıkça 2006'dan itibaren engelli bireylerin eğitimi için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine destek veriliyor.

Bakanlık denetiminde faaliyetlerini sürdüren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, zihinsel, görme, işitme ve bedensel engelli bireyler ile yaygın gelişimsel bozukluk, dil ve konuşma bozuklukları, özel öğrenme güçlüğü gibi programlarda destek eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Her yıl engelli bireyler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimlerden kendi ihtiyaçları doğrultusunda yararlanıyor. Bu öğrencilerin tüm giderleri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanıyor.

2006'dan 2018'in Mayıs ayına kadar geçen 12 yılda, yüz binlerce öğrencinin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanması için kurumlara Bakanlık tarafından toplam 16 milyar 271 milyon 365 bin 467 lira ödeme yapıldı.

- Geçen ay 374 bin öğrenci yararlandı

Bu yılın ilk dört ayında ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödeme 923 milyon lira oldu. MEB'in verilerine göre, sadece geçen ay 374 bin engelli bireyin eğitimi için kurumlara ödeme yapıldı.

Engelli bireylerin eğitimi ve hayata hazırlanmaları için sağlanan desteğin artarak devam edeceği kaydedildi.

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meb Milli eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları genel müdürlüğü

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