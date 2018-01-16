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Engelli öğrencinin hedefi psikoloji okumak

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 18 dakika önce

- Adıyaman'da CP hastası engelli öğrenci Çalım'ın hayali psikoloji bölümünde okumak

Adıyaman'da, doğuştan Serebral Palsi (CP) hastalığı bulunan engelli öğrenci Faruk Bünyamin Çalım, eğitim hayatını arkadaşlarının yardımıyla sürdürüyor.

Doğuştan CP hastalığı nedeniyle yürüyemediği için yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Çalım, her sabah sınıf arkadaşları tarafından evinden alınarak okula götürülüyor.

Arkadaşlarının desteğiyle okula gidip gelen ve bu şekilde eğitim hayatını sürdüren Faruk Bünyamin Çalım, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) yüksek puan alıp, psikoloji bölümü okumanın hayalini kuruyor.

Çalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları, ailesi ve öğretmenleri sayesinde eğitimine devam ettiğini ve onlara minnettar olduğunu söyledi.

Hastalığına rağmen eğitimine devam ettiğini vurgulayan Faruk Bünyamin Çalım, "Şu an hedefim olan psikoloji bölümünü okumak için sınav hazırlıklarımı sürdürüyorum. Rehber hocam da bana kurs önerisinde bulundu. Fakat ulaşım sıkıntısı olduğu için nasıl gideceğimi pek bilmiyorum. Ona da bir çare bulunmasını istiyorum." dedi.

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Zengin ise sınıftaki arkadaşlarının Çalım'ı eve götürüp getirmek konusunda çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Zengin, Faruk Bünyamin Çalım'ın kendilerine fiziki engelli olmanın başarıya engel olmadığını öğrettiğini kaydetti.

Çalım'ı okula götüren sınıf arkadaşı Yunus Göksu da bazen kendilerinin bazen de diğer arkadaşlarının, çok sevdikleri engelli arkadaşlarına yardımcı olduğunu belirtti.

(AA)

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