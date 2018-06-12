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Engelli öğretmen alımına ilişkin alan ve kontenjanlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca engelli öğretmen alımına ilişkin atama yapılacak alan ve kontenjanlar açıklandı - Yarın başlayacak başvurular 20 Haziran'da son bulacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) engelli öğretmen alımına ilişkin atama yapılacak alan ve kontenjanlar açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 500 kontenjana yapılacak engelli öğretmen alımı için yarın başlayacak başvurular 20 Haziran'da bitecek.

Alımlar, 2016 ve bu yıl 22 Nisan'da yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016 veya 2018 EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.

Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.

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