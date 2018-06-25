Engelli öğretmen atama sonuçları belli oldu

Engelli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), internet sitesinden açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve 500 kontenjana yapılan alımlar, 2016 ve 22 Nisan 2018'deki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına "http://atama.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

