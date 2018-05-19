Engelli öğretmenlerinden etkilenip güneş enerjili araç tasarladılar

8. sınıf öğrencisi Ahmet Şatır, AA muhabirine, okulda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ulaş Ceylan'ın (37) hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığını belirterek, bundan etkilenerek engellilerin hayatını kolaylaştırmak için arkadaşları Mustafa Arda İram, Ahmed Talha Altay ve Berkay Yıldız'la çalışma başlattıklarını ifade etti.

Şatır, karting aracının üzerine 165 wattlık güneş paneli yerleştirdiklerini, şarj kontrol devresi kurduklarını söyledi.

Kısıtlı bütçeleri nedeniyle kullandıkları malzemeleri hurdacıdan ikinci el almaya gayret ettiklerini belirten Şatır, "engel tanımayan araç" adını verdikleri aracın tam şarjla kesintisiz 1 saat 15 dakika gidebildiğini dile getirdi.

-"Öğrencilerimle gurur duydum"

Öğretmen Ceylan ise doğuştan serebral palsi hastası olduğunu, yürüme ve konuşmada bozukluk yaşadığını kaydetti.

Öğrencilerin engelliler için tasarladığı aracın projesine danışmanlık da yapan Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu araçlar trafikte pek fark edilmiyor. Şarj edilebilmeleri için elektriğe ve prize ihtiyaç duyuyorlar. Bu araç engellilerin hayatını kolaylaştırır. Maliyeti akülü tekerlekli sandalyeye göre 3'te 2 düşük. Yenilenebilir enerji kullanıyor. Şarj için prize ihtiyaç duymuyor. Büyüklüğü nedeniyle trafikte daha fark edilebilir durumda. Kullanıcının engel durumuna göre revize edilebilir. Hiç bir zaman enerji sıkıntısı yaşamıyor. Engelli öğretmen olarak gururlandım. Hem bilimsel hem sosyal içerikli proje yapmaları beni mutlu etti, teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü Bülent Bingöl de öğrencilerden böyle bir fikrin çıkmasının tüm öğretmenleri gururlandırdığını ifade ederek, "Okul sadece akademik, teorik derslerin görüldüğü bir alan değil. O bilgilerin uygulamaya dönebildiğini gösteren alanlar da olmalı. Öğrencilerimiz bunu sosyal sorumluluğa çevirdi." ifadelerini kullandı.

