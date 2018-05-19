HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Engelli öğretmenlerinden etkilenip güneş enerjili araç tasarladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

İzmir'de okullarındaki ortopedik engelli öğretmenlerinin yaşadığı zorluklardan etkilenen ortaokul öğrencileri, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için güneş enerjisiyle çalışan araç yaptı - Hurda halde aldıkları bir karting aracına güneş paneli yerleştiren öğrenciler, engellilerin düşük maliyetli, şarj için elektriğe ihtiyaç duymayan, trafikte daha kolay fark edilebilecekleri araçlar kullanmasını hedefliyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de, okullarındaki ortopedik engelli öğretmenlerinin yaşadığı zorluklardan etkilenen ortaokul öğrencileri, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için güneş enerjisiyle çalışan araç yaptı.

Buca ilçesindeki Ötüken Ortaokulu öğrencileri, hurda halde aldıkları bir karting aracını, ortopedik engellilerin kullanabileceği bir araca dönüştürdü.

Öğrenciler, üzerine güneş paneli yerleştirdikleri aracın şasisini de elektrikli bisiklet motoru takmak için genişletti.

Araca şarj kontrol devresi takarak, paneldeki enerjinin aküye iletilmesini sağlayan öğrenciler, zaman zaman uzmanlardan da destek aldı.

- Malzemeler ikinci el

8. sınıf öğrencisi Ahmet Şatır, AA muhabirine, okulda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ulaş Ceylan'ın (37) hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığını belirterek, bundan etkilenerek engellilerin hayatını kolaylaştırmak için arkadaşları Mustafa Arda İram, Ahmed Talha Altay ve Berkay Yıldız'la çalışma başlattıklarını ifade etti.

Yaklaşık 7 aydır üzerinde çalıştıkları aracın iskeletini sanayi sitesindeki hurda dükkanından satın aldıklarını anlatan Şatır, iskelet üzerinde çeşitli düzenlemeler yaptıklarını, böylece elektrikli bisiklet motoru takmaya uygun hale getirdiklerini kaydetti.

Şatır, karting aracının üzerine 165 wattlık güneş paneli yerleştirdiklerini, şarj kontrol devresi kurduklarını söyledi.

Kısıtlı bütçeleri nedeniyle kullandıkları malzemeleri hurdacıdan ikinci el almaya gayret ettiklerini belirten Şatır, "engel tanımayan araç" adını verdikleri aracın tam şarjla kesintisiz 1 saat 15 dakika gidebildiğini dile getirdi.

-"Öğrencilerimle gurur duydum"

Öğretmen Ceylan ise doğuştan serebral palsi hastası olduğunu, yürüme ve konuşmada bozukluk yaşadığını kaydetti.

Öğrencilerin engelliler için tasarladığı aracın projesine danışmanlık da yapan Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu araçlar trafikte pek fark edilmiyor. Şarj edilebilmeleri için elektriğe ve prize ihtiyaç duyuyorlar. Bu araç engellilerin hayatını kolaylaştırır. Maliyeti akülü tekerlekli sandalyeye göre 3'te 2 düşük. Yenilenebilir enerji kullanıyor. Şarj için prize ihtiyaç duymuyor. Büyüklüğü nedeniyle trafikte daha fark edilebilir durumda. Kullanıcının engel durumuna göre revize edilebilir. Hiç bir zaman enerji sıkıntısı yaşamıyor. Engelli öğretmen olarak gururlandım. Hem bilimsel hem sosyal içerikli proje yapmaları beni mutlu etti, teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü Bülent Bingöl de öğrencilerden böyle bir fikrin çıkmasının tüm öğretmenleri gururlandırdığını ifade ederek, "Okul sadece akademik, teorik derslerin görüldüğü bir alan değil. O bilgilerin uygulamaya dönebildiğini gösteren alanlar da olmalı. Öğrencilerimiz bunu sosyal sorumluluğa çevirdi." ifadelerini kullandı.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Öğretmenin emekli ikramiyesi, gençlere 19 Mayıs hediyesi olduÖğretmenin emekli ikramiyesi, gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu
Çocuklar, 3 boyutlu gözlükle çizgi film izleyerek sünnet oluyorÇocuklar, 3 boyutlu gözlükle çizgi film izleyerek sünnet oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç engelli güneş enerjili Ortopedik öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İlginizi Çekebilir

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.