Engelli sporculardan Çakır’a ziyareti

Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

10-11 Mart 2018 tarihleri arasında Kocaeli de Bilek Güreşi Şampiyonası ile 30 Mart 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya da Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılarak dereceye giren Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin engelli sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini belirten, Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcularından Milli Atlet Ramazan Çuğlan, " Mart ayında bilek güreşinde Kocaeli de, 65 kg da 2 altın madalya, Türkiye bedensel engelliler atletizm şampiyonasında da toplanda 17 madalya kazandık. Arkadaşlarımız kendi yaş kategorilerinde milli olma başarısını yakaladılar. Toplamda 5 milli sporcu çıkardık. Bu anlamda Malatya’da evinde çıkamayan engelli arkadaşlarımız için örnek ve büyük bir çalışmaya imza atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğünün verdiği destek çok önemli. Engelli Sporcular olarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bütün sporcularla gurur duyduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Azimleri ve gayretleri ile engelli kardeşlerimiz neyi başardıklarını gösterdiler. İmkânları kıt olmasına rağmen Türkiye’de derece yapmaları, altın madalya almaları bizi gururlandırıyor. Ailelerini de kendilerini de tebrik ediyorum. Çalışma, azim, gayret, inanmak başarıyı getiriyor. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerimizin yararlanabileceği tesisler yapıyoruz. Fiziki iyileştirme yapıyoruz. Sporcularımıza malzeme ve yer temini konularında katkı sunmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımızın başarısını görmek bizi gururlandırıyor. Belediyemizin bin 400 lisanslı sporcusu var. Onların başarısı, Ampute takımımızın süper lige çıkması Malatya adına sevinilecek bir durum ve örnek başarılardır. Engellilerimizin bu başarıları bizi daha çok sevindiriyor ve mutlu ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atletizm ve Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonası olan engelli sporculara Başkan Çakır tarafından çeyrek altın verildi.