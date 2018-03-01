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Engelli sporcuya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Kızıltepe Engelliler Gücü Basketbol oyuncusu Ebru Akıcı’nın tekerlekli sandalye isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine getiriyor.

Kızıltepe Engelliler Gücü Basketbol oyuncusu Ebru Akıcı’nın tekerlekli sandalye isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine getiriyor. Kullandığı sandalyenin emanet olduğunu belirten Akıcı, “Cumhurbaşkanımıza sporculara sahip çıktığı için çok teşekkür ederim” dedi.
Diyarbakır’da 14 yıl önce ailesinin zoruyla kendisinden yaşça büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılması sonucu intihara teşebbüs eden ve omurilik zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ebru Akıcı, basketbolla hayat buldu. Kızıltepe Engelliler Gücü Basketbol Takımı oyuncusu olan Akıcı, A Milli Takıma davet edilmişti sosyal medya hesabı üzerinden basketbol oynayabilmek için ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesi için sponsor arayan engelli basketbolcu Akıcı’nın yardımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetişti. Akıcı, “Ben sosyal medyada kendime sponsor arıyordum. Bir twit attım. Çünkü bizim tekerlekli sandalyelerimiz yetersiz. Şuanda arkadaşımın sandalyesini emanet kullanıyorum. Ölçülerimde olmadığı için sürekli yalpalanıyorum. Daya iyi bir performans göstermem için daha iyi bir sandalyeye ihtiyacım var. Bunun için herhangi bir iş adamına ulaşabilmek için twit attım. Halkımız büyük bir duyarlılık gösteri ve twitimi yaydılar” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya’nın devreye girdiğini vurgulayan genç sporcu, ”Cumhurbaşkanımızın danışmanı Hamza Yerli Kaya bana mesaj attı. İletişim bilgilerimi istedi. Onları gönderdim. ‘Bundan sonra iş bizde biz ilgileneceğiz’ dedi. Sonra bakanlıktan aradılar beni. Ölçülerim alınacak. Benim istediğim sandalye biraz maliyeti bir sandalye. Millet sokak sandalyesi zannetti. İyi niyetlerinden dolayı benden hesap numarası istediler ama bu farklı ve pahalı bir sandalye. Bu bize bütün sporculara verilmesi gereken bir sandalye. Ama federasyon da yetersiz kalıyor bu konuda” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız sporculara sahip çıkıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporculara sahip çıktığını ifade eden Akıcı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Duyarlılığından ve sporcularla çok yakından ilgilendiği için çok teşekkür ederim" dedi.

"Engelli basketbolcular ölçü konusunda sıkıntı yaşıyor"
Ölçüler konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Akıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Ölçülerimiz yanlış alınıyor ya da federasyona yanlış gönderiliyor. Bu yüzden o sandalyelerde gerekli performansı gösteremiyoruz. Ben istedim ki daha güzel bir sandalye olsun. Ama bu biraz maliyetli ve uzun bir süreç”.

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