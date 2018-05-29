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Engelli terör mağdurunun sorununa "dostane çözüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Terör örgütünün saldırısı sonrasında engelli olan vatandaşın yaklaşık 28 bin liralık geçmişe dönük maaşı, KDK'nin "dostane çözüm yolu" kapsamındaki görüşmelerinin ardından ödendi

KEMAL KARADAĞ - Terör örgütünün saldırısı sonucu engelli olan vatandaş, geçmişe dönük, ödemesi yapılmayan 58 aylık maaşını, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "dostane çözüm yolu" kapsamında yaptığı görüşmeler sonrasında aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1993 yılında teröristlerin saldırısında yaralanarak yüzde 45 oranında engelli olan bir kişi, terörden zarar görenlere verilen maaş çerçevesinde aylık bağlanması talebiyle 1 Haziran 2017'de Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu.

Kendisine başvuru tarihi dikkate alınarak 2017'de maaş bağlandığını belirten başvurucu, 5233 sayılı Kanunu'nun geçici 5. maddesinde 12 Temmuz 2012'den önce terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle malul olanlara 1 Ağustos 2012 itibarıyla aylık bağlanması gerektiğine yönelik hüküm bulunduğunu ifade ederek KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, 1 Ağustos 2012 ile 1 Haziran 2017 tarihleri arasındaki geçmişe dönük maaşlarının kendisine ödenmesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren KDK, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile dostane çözüm yoluna giderek mağduriyetin giderilmesi için görüşme yaptı.

Görüşmeler sonrasında başvurucunun maaş başlangıç tarihi Kanun hükmü gereği,1 Ağustos 2012 olarak değiştirildi. Başvurucuya, geçmişe dönük maaşları çerçevesinde de yaklaşık 28 bin lira tahakkuk ettirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dostane Çözüm Yolu engelli KDK terör

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