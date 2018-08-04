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Engelli torun anneanneyi patron yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yaşayan Hatice Dıkkıloğlu, engelli torununun tedavi masraflarını karşılamak, kızı ve damadına yardımcı olmak amacıyla KOSGEB desteğiyle börek salonu açtı - İş yeri ile damadı, kızları ve torununa da iş imkanı sunan Dıkkıloğlu, yaptığı börekleri çevre il ve ilçelere de gönderiyor - Dıkkıloğlu: "Buranın adını, torumunun adı olan Yiğit koydum. Burayı açmamızın sebebi Yiğit. Her şey onun için" - "Kimse 'yapamıyorum' demesin. Azimli olmanın sonunda selamet var"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yaşayan Hatice Dıkkıloğlu, engelli torununun tedavi masraflarını karşılamak, kızı ve damadına yardımcı olmak amacıyla 51 yaşında KOSGEB desteğiyle işletme sahibi oldu.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Dıkkıloğlu, 5 yaşındaki torunu Yigit'in hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası olması nedeniyle yaşadıkları zorlukları hafifletmek için bir işletme açmaya karar verdi.

KOSGEB kursunu başarıyla tamamlayan Hatice Dıkkıloğlu, aldığı destekle börek salonu açarak damadına da iş imkanı sağladı.

Börekçi sayesinde damadı, kızları ve torunu olmak üzere 7 kişinin geçimine katkı sağlayan Dıkkıloğlu, yaptığı su böreğini çeşitli il ve ilçelere de gönderiyor.

Hatice Dıkkıloğlu, AA muhabirine, kızı, damadı ve torununun İstanbul'da yaşadığını, iş yeri açınca Kastamonu'ya yerleştiklerini belirtti.

Kızı ve damadının çocuklarının rahatsız olması nedeniyle İstanbul'da maddi olarak birçok sıkıntı yaşadığını anlatan Dıkkıloğlu, "Orada evleri kira, çocukları rahatsızdı. Ben onlara destek için burayı açmaya karar verdim. Onlar da buraya gelsin istedim." dedi.

Daha sonra KOSGEB'in girişimcilik kursuna katıldığını ifade eden Hatice Dıkkıloğlu, kursu başarıyla tamamladığını ifade etti.

KOSGEB'in 2 yıl boyunca iş yerinin kira, elektrik, su ve doğalgaz masraflarını karşıladığına işaret eden Dıkkıloğlu, "KOSGEB işletmemizdeki makinelere de bir fiyat biçerek bize destekte bulundu. Börekçiyi açtıktan sonra ilk başlarda sıkıntı çektik. 'Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?' diye düşündük. Rabb'imin yardımıyla müşterimiz oldu. Günde ortalama 100-150 kilogram arasında su böreği yapıyoruz. Düğün salonları, pastahanelere satış yapıyoruz. Çeşitli il ve ilçelere gönderiyoruz." diye konuştu.

- "Her şey onun için"

Çalışmayı çok sevdiğini vurgulayan Hatice Dıkkıloğlu, şunları dile getirdi:

"Bir kadın olarak buraya işletme açtığımı duyan herkes destek veriyor. Ben en çok çocuklarım için açtım. Ben köyde de boş durmazdım. Köyde de yaptığım ürünleri satardım. Buradaki ortamda çocuklarım da rahat ediyor. Damadım, kızım, torunum sürekli hastanelere gitmek zorundayız. Zaten buranın adını, torumunun adı olan Yiğit koydum. Torunumun adını koydum. Rabb'im ona şifa versin. Burayı açmamızın sebebi Yiğit. Her şey onun için. Toplamda 7 kişi buradan ekmek yiyoruz. Gece burada sabahladığımız oluyor. Hepimiz ailecek buradayız."

Kendi işini kurmak isteyenlerin korkmaması gerektiğini kaydeden Dıkkıloğlu, "Cesaretli olsunlar. Olmazsa olmaz, illaki olacak diye bir şey yok ama denesinler. Yani kimse 'yapamıyorum' demesin. Azimli olmanın sonunda selamet var. Allah razı olsun KOSGEB'den. Hep destek oluyorlar. Her zaman arkamızda oldular." ifadelerini kullandı.

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