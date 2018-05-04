HABER

Engelli vatandaşlar Çanakkale'yi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen 6 haftalık tarih turunun son ayağında engelli vatandaşlar, Çanakkale'yi gezdi.

Engelli vatandaşlar Çanakkale'yi gezdi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen 6 haftalık tarih turunun son ayağında engelli vatandaşlar, Çanakkale'yi gezdi.

Maltepeliler, kendilerini Eceabat’ta karşılayan rehberler eşliğinde; Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı Namazgâh ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzeleri ziyaret etti.

AİLELER MUTLU

Balmumu askerlerle bol bol fotoğraf çektiren engelli yakınları büyük zaferin kazanıldığı toprakları evlatlarıyla birlikte gezmenin mucize niteliği taşıdığını belirtti. Engelli çocuğuyla birlikte geziye katılan bir engelli yakını ise “Bizim için kısa mesafe bir yere bile birlikte gitmek o kadar zorken, tarihimizin yazıldığı bu kutsal toprakları gezebilmek, Çanakkale ruhunu hissedebilmek tarifsiz bir mutluluk. Bu imkanı bize sağlayan Ali Kılıç Başkan’a ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Engelli vatandaşlar Çanakkale'yi gezdiEngelli vatandaşlar Çanakkale'yi gezdiEngelli vatandaşlar Çanakkale'yi gezdi

Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAntalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.