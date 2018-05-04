İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen 6 haftalık tarih turunun son ayağında engelli vatandaşlar, Çanakkale'yi gezdi.

Maltepeliler, kendilerini Eceabat’ta karşılayan rehberler eşliğinde; Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı Namazgâh ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzeleri ziyaret etti.

AİLELER MUTLU

Balmumu askerlerle bol bol fotoğraf çektiren engelli yakınları büyük zaferin kazanıldığı toprakları evlatlarıyla birlikte gezmenin mucize niteliği taşıdığını belirtti. Engelli çocuğuyla birlikte geziye katılan bir engelli yakını ise “Bizim için kısa mesafe bir yere bile birlikte gitmek o kadar zorken, tarihimizin yazıldığı bu kutsal toprakları gezebilmek, Çanakkale ruhunu hissedebilmek tarifsiz bir mutluluk. Bu imkanı bize sağlayan Ali Kılıç Başkan’a ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)



