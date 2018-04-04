Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Mayıs ayına kadar özel sektör ve kamu iş yerlerine alımlarla ilgili çok daha yüksek kontenjanlarımız oluşmuş olacak. Bu bağlamda da ben bütün engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum; İŞKUR'un kamuda engelli alım ilanlarını yakından takip etsinler, bu anlamda fırsatlardan faydalanma konusunda da İŞKUR'la yakın temasta olmaya devam etsinler." dedi. Bakan Sarıeroğlu, ATO Congresium'da Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde gerçekleştirilen ilk programın engelliler için gerçekleştirilen memur ataması programı olduğunu söyledi. O zaman gerçekleştirilen engelli atama sayısıyla ilgili geri bildirimler ve yeni bir atama olması yönünde talep aldıklarını ifade eden Sarıeroğlu, "Biz de Aile Bakanımızla birlikte Sayın Başbakanımıza bu talebi ileteceğimizin sözünü vermiştik. Sayın Başbakanımıza arz ettik. Sayın Başbakanımız da Bakanlar Kurulunda bir sunum yapmamazı istedi. Bakanlar Kurulunda sunumumuzu gerçekleştirdik. Bugün atamasını gerçekleştirdiğimiz 2 bin 500 kardeşimiz, aralık ayında tekrar bir 2 bin 500 kardeşimizin daha bu sene içinde atamasını gerçekleştireceğiz. Toplamda 5 bin kardeşimizin atanmasıyla ilgili talimatı Sayın Başbakanımız verdi." diye konuştu.

Her alanda devrim niteliğinde reformlar yapıldığını ifade eden Sarıeroğlu, engelliler için de yine devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi. Sarıeroğlu, "Bunların yanı sıra en büyük değişim ve dönüşüm zihinlerde gerçekleştirildi." dedi. -"Engellilere pozitif ayrımcılık konusunu güvence altına aldık" Engellilere yönelik önyargıların kökten değişmesini sağlayan, engellilerin hayatın her alanında aktif ve etkin olmasını destekleyen anlayışı tüm Türkiye'de destekleyen çok güçlü adımların atıldığını dile getiren Sarıeroğlu, engellilere yönelik tüm ilgili mevzuatları tek bir çatı altında toplayan ilgili kanunun 2005'te kabul edilerek yürürlüğe konulduğunu kaydetti. Sarıeroğlu, bu kanundan sonra birçok alanda arka arkaya adımlar atıldığını dile getirerek, "En önemli değişikliklerden biri, Anayasamızın 10. maddesinde oldu. Bu maddede, engellilere pozitif ayrımcılık konusunu güvence altına aldık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın, engellilerle birebir alakadar olduğunu, taleplerini dinlediğini ve onlar için tüm imkanları hayata geçirdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, Erdoğan ve Yıldırım'ın öncülüğünde hükümetlerinin hassas çalışmalarıyla engellilerin yüzünün güldüğü belirtti.

Sarıeroğlu, eskiden dört duvar arasında olan ve hizmete erişimde sıkıntı yaşayan engellilerin, yaşadıkları tüm bu sıkıntıları hükümetin ortaya koyduğu destek ve imkanlarla aştığını söyledi. Engellilerin şu anda spordan sanata, bilimden siyasete hayatın her alanında var olduklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Ülkemiz bugün engelli kardeşlerimizin hayat şartlarını iyileştiren, destekleyen, geleceklerini garanti altına alabilecekleri uygulamalar ve hizmetlerle de dünyaya örnek oluyor." dedi. Sarıeroğlu, engellilere yönelik hizmetlerin yardım ya da bir lütuf anlayışıyla hayata geçirilmediğini vurguladı. Bunun bir "hak" olarak görüldüğünü ifade eden Sarıeroğlu, bu hakkın teslimi olarak çalışmalar yaptıklarını, bunun da sosyal devlet olmanın gereği olduğunu kaydetti. - Engellilerin istidamı için yapılan çalışmalar Sarıeroğlu, AK Parti'nin bu güne kadar yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının referansı olduğunu belirtti. Son dönemde yaptıkları tüm çalışmaların odağında istihdamın yer aldığını aktaran Sarıeroğlu, engellilerin istihdama erişimi ve sürekliliği konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduklarını, bu konuyla ilgili düzenlemeleri arka arkaya hayata geçirdiklerini söyledi.

Sarıeroğlu, 2002'den itibaren İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde toplamda 370 bin engellinin işe yerleştirilmesini sağladıklarını kaydetti. Mesleki eğitim ve girişimcilik kurslarıyla engellilerin yanında olduklarını dile getiren Sarıeroğlu, 2012'den itibaren 40 bin 233 engellinin aktif iş gücü programlarından faydalanmasını sağladıklarını anlattı. Belli iş yerlerinde engelli kotası uyguladıklarını söyleyen Sarıeroğlu, "Bu anlamda sevindirici bir gelişme, yüzde 80 oranında şu anda İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde engelli kontenjanlarında bir başarıya ulaşmış durumdayız. İnşallah bu başarı performansını yüzde yüze tamamlama konusunda gayretli çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. - İstihdam Teşvik Paketi'nde engelliler için ayrıcalıklar İstihdam Teşvik Paketi'nde engelliler için girişimcilik desteklerini arttırdıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, engelliler için imalat ve bilişim sektörüne verdikleri destekleri arttırdıklarını kaydetti. Sarıeroğlu, "Kontenjan dahilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerimizin çalıştırdıkları her bir engelli kardeşimizin asgari ücret üzerinden sosyal güvenlik primini, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak üstlenmiş durumdayız." bilgisini verdi.

Özel sektörde bu konuda bir farkındalık olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, engelli istihdamının bu kesimde de arttığını söyledi. Bugün gerçekleştirilecek atama ile 2 bin 500 engellinin kamuya yerleşeceğini aktaran Sarıeroğlu, "2002'de 5 bin 777 engelli kamuda istihdam ediliyordu. Bugün hayata geçireceğimiz atamayla birlikte kamudaki engelli istihdamımız 54 bine ulaşacak. İnşallah yıl sonundaki 2 bin 500 kişilik atamamız ile de sayı 57 bin rakamına ulaşmış olacağız." açıklamasını yaptı. Bu istihdam oranlarına ulaşmak için çok ciddi reformların hayata geçirildiğini aktaran Eroğlu, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sarıeroğlu, engelliler için hazırladıkları sınav sisteminin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ve dünyada uygulaması olmayan bir sınav sistemi olduğunu, sistemi uygulamak için birçok ülkenin de Türkiye'ye geldiğini vurguladı. Engellilerin sınav sonuçlarının dört yıl boyunca geçerliliğini koruduğunu ifade eden Sarıeroğlu, isteyenlerin iki yılda bir sınava girmeye de devam edebileceğini, yüksek puanın baz alınacağını aktardı.