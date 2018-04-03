Engelli vatandaştan manalı yazı

Edirne’de 2 yıl önce bacağından ameliyat olduktan sonra yürüyemez hale gelen vatandaş, tekerlekli sandalyesine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.
Edirne’de yaşayan 55 yaşındaki Lider Alan, "Hayat 3 kelime. Neydim, ne oldum, ne olacağım. Allah bilir" yazan tekerlekli sandalyesiyle dolaşarak sağlığın önemine dikkat çekiyor. Alan’ın yazdığı yazı, vatandaşlar tarafından dikkatle okunuyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Alan, sağlıklı yaşamanın önemine değinerek, "Ameliyat sonucu tekerlekli sandalyedeyim. Devletin verdiği elektronik sandalyeyle gezebiliyorum. İnsanlar, sağlıklarının önemini çok bilmiyor. İnsanlar ders çıkarsın diye yazdım bu yazıyı. İnsanların, sağlığın ne kadar önemli olduğunu algılamaları lazım. Her organımız önemli. Ben bacağımı kaybedince yürümenin önemini çok iyi anladım. Kaybetmeden insan önemini anlamıyor. Yaşayan bilir. İnsanlar hayat gayesi içinde koşuştururken her şeyi unutuyor" dedi.
Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum