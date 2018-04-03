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Engelli vatandaştan manalı yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Edirne’de 2 yıl önce bacağından ameliyat olduktan sonra yürüyemez hale gelen vatandaş, tekerlekli sandalyesine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.Edirne’de yaşayan 55 yaşındaki Lider Alan, "Hayat 3 kelime.

Edirne’de 2 yıl önce bacağından ameliyat olduktan sonra yürüyemez hale gelen vatandaş, tekerlekli sandalyesine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.
Edirne’de yaşayan 55 yaşındaki Lider Alan, "Hayat 3 kelime. Neydim, ne oldum, ne olacağım. Allah bilir" yazan tekerlekli sandalyesiyle dolaşarak sağlığın önemine dikkat çekiyor. Alan’ın yazdığı yazı, vatandaşlar tarafından dikkatle okunuyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Alan, sağlıklı yaşamanın önemine değinerek, "Ameliyat sonucu tekerlekli sandalyedeyim. Devletin verdiği elektronik sandalyeyle gezebiliyorum. İnsanlar, sağlıklarının önemini çok bilmiyor. İnsanlar ders çıkarsın diye yazdım bu yazıyı. İnsanların, sağlığın ne kadar önemli olduğunu algılamaları lazım. Her organımız önemli. Ben bacağımı kaybedince yürümenin önemini çok iyi anladım. Kaybetmeden insan önemini anlamıyor. Yaşayan bilir. İnsanlar hayat gayesi içinde koşuştururken her şeyi unutuyor" dedi.

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