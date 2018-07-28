Engelli yaşam merkezinin duvarlarını resimle güzelleştiriyorlar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Resim-İş Öğretmenliği bölümü öğrencileri, engelli çocukların kaldığı Engelli Yaşam Merkezi'ni yaptıkları duvar resimleriyle güzelleştiriyor.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesinde Bolu Dağı'nda engelli çocukların yararlandığı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü için yeni bina yapıldı.
Yakın zamanda hizmete açılması planlanan merkezde çocukların daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü yetkilileri, BAİBÜ Resim-İş Bölümü öğrencilerinden yardım istedi.
Engelli Yaşam Merkezi'nde çalışmalarına başlayan 40 öğrenci merkezin duvarlarını manzara ve doğa resimleriyle süslemeye başladı.
"Festival" ve "Orman" temalı resimlerin yapıldığı merkezde öğrenciler, engelli çocukların daha mutlu olması için gönüllü olarak projede yer aldıklarını belirttiler.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Bekir Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelli Yaşam Merkezi'nin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ifade ederek, "Burada engelsiz yaşam evleri olacak. Engellilerimize bağımsız haldeki 4 yaşam evinde hizmet vereceğiz. Burada, biz gerçekten engelli kardeşlerimizi bir binanın dışına çıkartarak en azından görsel olarak hoş mekanlar olmasını sağlayacak bir çalışma yaptık. Bundan sonra burayı daha da güzelleştireceğiz. İçerisinde yeşilliklerin de olabileceği bir yer olacak." şeklinde konuştu.
Engelli Yaşam Merkezinin, çocukların hoşça vakit geçirebileceği mekanlar haline dönüşeceğini de sözlerine ekleyen Koçyiğit, "Biz burada engelli kardeşlerimizin yaşamlarına dokunabilmek adına güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu gerçekten özverili bir sosyal çalışma. Burada kardeşlerimizin kendilerini gayet hoş bir mekanda hissetmelerini sağlayacağız." dedi.
BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik ise Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Güzel Sanatlar Topluluğu üyesi 40 öğrenciyle duvar resimleri yaptıklarını belirtti.
Yaptıkları çalışmalarda, yaşam alanlarından yola çıktıklarını ifade eden ve bu kapsamda duvar resimleri yaptıklarını anlatan Karageyik, "Merkez, Mudurnu evlerini andırdığı için her bir bölüme farklı renk üzerinden bir eğlence ortamı, festival ortamı şeklinde tasarımlar gerçekleştirdik. Çocukların uzun süre kalacakları her odanın iç ortamlarına da duvar resmi yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla buranın yaşam alanını güzelleştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri
Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia! Cast oyunculuk ajanslarına sızmışlar
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum