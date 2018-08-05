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Engelli yolcuyu almayan sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi, engelli yolcuyu araca almayan özel halk otobüsü sürücüsüne 2 bin lira ceza kesti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de engelli yolcuyu araca almayan özel halk otobüsü sürücüsüne 2 bin lira para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Yavuz Selim Caddesindeki durakta bir otobüsün engelli bir yolcuyu aracına almadığını gören vatandaşlar, durumu belediyeye iletti.

İhbar üzerine harekete geçen Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu otobüsün engelli yolcuyu almadığını tespit etti.

Bunun üzerine araç sürücüsüne "emre aykırı davranmak" suçundan 2 bin lira idari para cezası uygulandı.

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