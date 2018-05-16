"Engelli yürüyüş bantları engeller ile son bulmasın"

ÖMER OLCAY - Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkan Yardımcısı Muharrem Ocal, yürüdükleri yolun mümkün olduğunca engellerden arındırılmış olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, belediyeler tarafından yaya kaldırımlarına yapılan ve "sarı çizgi" olarak bilinen bantların engel ile sonlanmayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Görme engelli bireylerin gelişmiş dokunma duyularına hitap eden, destek almadan yönlendirilmelerini sağlayan ve çevredeki engeller konusunda uyaran özel tasarlanmış kabartmalı yürüme bantlarının bazı yerlere gelişi güzel yerleştirilmesi engellileri zor durumda bırakıyor.

Doğuştan görme engelli EGED Başkan Yardımcısı psikolog Muharrem Ocal (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde belediyeler tarafından şehir merkezinde hemen hemen her noktaya yapılan bu yürüyüş bantlarının engellerle son bulmasının hayatı zorlaştırdığını anlattı.

Yürüme bantlarının yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bulunmadığını anımsatan Ocal, "sarı çizgi" olarak adlandırılan bu şeritlerin günlük yaşantılarına girmesiyle özellikle görme engellilerin hayatınının kolaylaştığını söyledi.