Engelliler askerlik sevinci yaşadı

Adana'da engelli gençler üniforma giyip bir günlük temsili askerlik yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığının konuşlu bulunduğu Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası'nda 62 engelliye bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.
Kışla nizamiyesinde davul zurna eşliğinde karşılanan engellilere, askeri üniformalarının giydirilmesinin ardından eğitim verildi.
Eğitimin ardından yemin eden engellilere terhis belgeleri verildi. Belgelerini alan gençler, oyun oynayıp halay çekti.
Ailelerin çocuklarıyla kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.
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