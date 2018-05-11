Engelliler bahriyeli oldu

Muğla'da engelliler bir günlüğüne de olsa asker olmanın heyecanını yaşadı.
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı tören alanında 11 engelli, üniformalarını giyip, yemekhanede yemek yedi. Temsili yemin töreni öncesi askerler, uygun adım yürüme, selam verme gibi eğitimler aldı.
Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin edildi. Aileler yemin töreni sırasında duygulu anlar yaşadı.
Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, anlamlı bir gün geçirmekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getirdi. Asker adaylarını yetiştiren aileleri tebrik eden Özkan, "Ordumuz, milletimizin bu gurur, sevgi ve güvenini ilelebet sürdürecek şekilde her zaman hazır ve güçlüdür." dedi.
Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da yemin töreninde gurur ve sevinci birlikte yaşadıklarını ifade etti.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, yemin eden engelli askerlerin tezkerelerini verdi.
Törenin ardından askerler ve aileleri pasta kesti.
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