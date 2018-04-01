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Engelliler Erciyes için engel olmadığını gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve bedensel engellinin katılımı ile Erciyes’te gerçekleştirildi.Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara ev sahipliği yaparak adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve bedensel engellinin katılımı ile Erciyes’te gerçekleştirildi.
Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara ev sahipliği yaparak adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Erciyes Engelliler Kış ve Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. ’Erciyes İçin Engel Yok’ sloganıyla engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adıyaman, Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 400 görme, işitme ve bedensel engelli katıldı. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ, Kayseri Gaz, Kayseri Ulaşım AŞ, Kent Ekmek, Ekspres Baskı Merkezi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelliler, iki gün boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Türkiye’de ilk kez kar üstünde paralimpik boccia, petank ve altın nokta gibi oyunlar da Erciyes’te oynandı.
Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ise düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi. Törende ayrıca Engelsiz Erciyes Günleri’ne destek veren sponsorlara, dernek ve federasyon yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

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