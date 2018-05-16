Engelliler farkındalık için yürüdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, engelliler bir araya geldi.
Kayapınar Belediyesince Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla "1. Diyarbakır Büyük Engelsizler Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı Kavşağı'nda görme ve zihinsel engelliler ile tekerlekli sandalyelerinde bedensel engelliler ve vatandaşlar bir araya geldi.
Buradan başlayan yürüyüş boyunca engelliler, ellerinde Türk bayrakları ile "En büyük engel sevgisizliktir", "Engelsiz bir yaşam için el ele", "Engelli insanlara saygı insanlığa saygıdır" yazılı dövizler taşıdı.
Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi, Bağlar, Sur ve Yenişehir Kaymakamlığı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile engelli derneklerinin iş birliğiyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Balcı, "Engelsizler Buluşması"nın geleneksel hale gelmesini istediklerini kaydetti.
Engellilerin derdini yüreklerinde hissetmeyi ve dertlerine ortak olmayı amaçladıklarını ifade eden Balcı, şöyle devam etti:
"Diğer amacımız da onların yalnız olmadığını hissettirmektir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin problemleri bizim problemimizdir. Onları çözmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Devlet olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Devletimiz engelli kardeşlerimizin problemlerini çözmek için birçok proje hayata geçirdi. Bunlar yeter mi, elbetteki yetmez. Engelli kardeşlerimiz için daha çok çalışmalıyız."
Engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çok fazla mücadele edeceklerini aktaran Balcı, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçe kaymakamlarıyla görüşüp ilçelerdeki engellilerin ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.
Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Devletimiz engelli kardeşlerimizin problemleriyle daha çok ilgileniyor. Onların problemlerini çözmek için mücadele ediyor. İnşallah bu sene Diyarbakır'da engelliler için 3 anaokulu yapılacak. Bütün ilçelerimizde özel eğitim sınıflarını da engelli kardeşlerimiz için hazırlıyoruz. Devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız. Sıkıntınız ve probleminiz olduğunda emrinize amadeyiz. Engelli kardeşlerim yalnız değilsiniz."
Konuşmaların ardından engellilere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikte, bin kişilik yemek dağıtıldı.
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