Engelliler için erişebilir hizmet binasını ziyaret etti

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri, Hakkari Tapu ve Kadastro Müdürlüğünü ziyaret ederek engelliler için erişebilir hizmet binasını ziyaret ettiler.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri bir süre öne hizmete giren ve içinde engellilerin rahatlıkla erişebileceği her türlü hizmet ile donatılan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasını ziyaret ettiler. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, engeli platform asansörün görme engellerimiz için her katta tabelaları kabarma yazılar yazarak görme engelliler için kolaylık sağlayan Hakkari Tapu ve Kadastro Müdürlüğünü teşekkür etti. Aydoğdu, ”Bina girişi ve içinde de engeli sarı bariyerler yapılmış, engelli kardeşlerimiz için özel bir ünite yaparak başvuru yapmaları için kolaylık sağlıyorlar. Kısacası tam engelli kardeşlerimizin erişebilir bir hizmet binası yapmışlardır. Kurum müdürleri engellilerimize eşlik ederek kurum içinde yaptıkları çalışmalar hakkında bizlere bilgi verdiler. Bu güzel ve engelsiz bir hizmetten dolayı erişebilirlik belgesini almaya hak kazanan değerli kurumumuza emeği geçen başta il valimiz Cüneyit Orhan Toprak olmak üzre kurum müdürlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.