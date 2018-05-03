Engelliler için özel tekerlekli sandalye

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam sürdürmeleri için projeyi hazırladığını ifade eden Çaloğlu, şöyle konuştu:

Lise öğrencisi Çaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan bu yana hep engelli arkadaşları olduğunu, onlar için böyle bir proje üzerinde çalıştığını belirtti.

"Engelli arkadaşlarım yürüyemedikleri için sindirim sistemleri ve boşaltım sistemleri konusunda sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu arkadaşlara destek olmak amaçlı böyle bir proje düşündük. Engelli arkadaşlarımızın ayakları hareket etmediği için bacaklarında kan dolaşımı olmuyordu. Ayaklarında kan dolaşımı olmadığından diğer organları da etkileniyordu. Yürüme engelliler ayaklarını tek başına hareket ettiremedikleri için tekerlekli sandalyeye pedal takarak böyle bir mekanizma yaptım. Mekanizma sayesinde tekerlekli sandalye hareket ettiği sürüce ayakları da hareket etmiş oluyor."

Sihirbaz Fizikçiler Grubu (SİFİGU) tarafından şenliği getirilen robot da katılımcılardan ilgi gördü. Robot, şenliği gezmeye gelen öğrencilere kısa süreli gösteri yaptı.

SİFİGU yöneticisi Ali Çetinkaya, Meccono isimli robotun insansı bir robot olduğuna işaret ederek robota ses, bilgisayar veya cep telefonu ile komut yüklenebildiğini kaydetti.

