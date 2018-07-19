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Engelliler, kafenin mühürlenmesini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği üyeleri, sahilde derneğe ait kafenin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Daire Başkanlığı önüne siyah çelenk koyarak protesto etti.

Engelliler, kafenin mühürlenmesini protesto etti

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği üyeleri, sahilde derneğe ait kafenin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Daire Başkanlığı önüne siyah çelenk koyarak protesto etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salı günü derneğin gelir kapısı olan sahildeki 'Çadır Kafe'yi ruhasatsız olduğu gerekçesiyle mühürleyerek işletmeye kapattı. Dernek Başkanı Hüseyin Uçar ve üyeler, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Daire Başkanlığı önünde siyah çelenkle protestoda bulundu. Uçar, ruhsat için Büyükşehir Belediye Başkanı ile birçok kez görüşmek istediklerini; ancak randevu verilmediğini söyleyerek şöyle konuştu:
"7 aydır derneğimize ait sahildeki kafe için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Salı günü yuvamız, evimiz, misafirlerimizi ağıladığımız, çocuklarımızın yuvası olan derneğimizin tek gelir kaynağı kafemiz mühürlendi. Mühürlenme sebebi ruhsatsız olmasıdır. Ancak Bandırma sahilde ruhsatsız birçok yapı varken, kirasını ödemeyen birçok yapı varken, bir tek bizim derneğimizin kafesi mühürledi. Sayın Başkan Zekai Kafaoğlu’ndan talebimiz çadırımızı açıp, gönüllerimizi yapmasını bekliyoruz. Bizim sorunumuz ne kadar kendisine iletildi, bilmiyoruz; ancak gönlümüzü alacağına inanıyoruz."
'Çadırıma dokunma', 'Yuvamızı yıkma Büyükşehir', 'Engelliye engel olma' yazılı dövizler açan dernek üyeleri, açıklamanın ardından ruhsat sürecinde kendilerine destek veren Bandırma Belediyesi önüne de teşekkür etmek için beyaz çelenk bıraktı.

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Engelliler, kafenin mühürlenmesini protesto ettiEngelliler, kafenin mühürlenmesini protesto etti

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