HABER

Engelliler lunaparkta eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki engelliler, aileleri ile birlikte lunaparkta doyasıya eğlendi.

Engelliler lunaparkta eğlendi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki engelliler, aileleri ile birlikte lunaparkta doyasıya eğlendi.
Avcılar Engelliler Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar’ın girişimi ile Ambarlı Mahallesi’ndeki lunapark işletmecisi, tesisi, ilçedeki engelliler ve ailelerine açtı. Büyük bölümü ilk kez lunapark görünce şaşıran engelliler, dönme dolaptan, gondol ve çarpışan otomobillere kadar bir birinden farklı eğlence araçlarına bindirilirken, sevinç ve heyecandan çığlıklar yükseldi. Dernek Başkanı Vardar, lunapark işletmecisine teşekkür ederken, evlerinde sosyal yaşamdan uzak yaşamak zorunda kalan fiziksel veya zihinsel engellileri toplum içine çıkararak, onları her anlamda kazanmak istediklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Engelliler lunaparkta eğlendiEngelliler lunaparkta eğlendiEngelliler lunaparkta eğlendiEngelliler lunaparkta eğlendi

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Antalya'ya havadan günde 72 bin turistAntalya'ya havadan günde 72 bin turist
Bayrama giden 46 bin Suriyeli döndüBayrama giden 46 bin Suriyeli döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.