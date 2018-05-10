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Engelliler mavi balonlarla yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Engelliler Haftası kapsamında Samsun'da, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi

Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bedensel, zihinsel ve görme engelliler ile down sendromlular, ellerinde mavi balonlarla, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş organize etti.

Ağabali Caddesi'nden devam eden yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Anıt Park'ta sona erdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan engelliler, organizasyon kapsamında, bir alışveriş merkezinin önünde resim sergisi açtı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, burada yaptığı konuşmada, insanların engellileri fark etmesi ve onlara hayatın her alanında yardımcı olması için bir hafta boyunca etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Samsun'da 10 bin 200 engelli bulunduğunu belirten Balcı, "Engellilerimizin ailelerine evde bakım ücreti veriyoruz. Evde bakımını sağlayamadığımız 720 engelliye ise ikisi resmi olmak üzere 5 özel bakım merkezinde 24 saat hizmet veriliyor. Engellilerimizin toplumla bütünleşmesini sağlıyoruz. Ayrıca istihdam edilmeleri konusunda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

Engellilerin her yere erişebilirliğinin sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare içinde olduklarını anlatan Balcı, "Kamu kurumlarına engellilerin rahatça gidip işlerini çözmeleri konusunda düzenlemeler yaptırıyoruz. Sosyal alanlarda da bu düzenlemelerin olması için belediyelerle ortak projeler yürütüyoruz. Yani engellilerin toplumsal hayata katılması için bakanlık olarak yoğun şekilde çalışarak sorunlarını kısa sürede çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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