Engelliler mavi balonlarla yürüdü

Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bedensel, zihinsel ve görme engelliler ile down sendromlular, ellerinde mavi balonlarla, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş organize etti.

Ağabali Caddesi'nden devam eden yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Anıt Park'ta sona erdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan engelliler, organizasyon kapsamında, bir alışveriş merkezinin önünde resim sergisi açtı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, burada yaptığı konuşmada, insanların engellileri fark etmesi ve onlara hayatın her alanında yardımcı olması için bir hafta boyunca etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Samsun'da 10 bin 200 engelli bulunduğunu belirten Balcı, "Engellilerimizin ailelerine evde bakım ücreti veriyoruz. Evde bakımını sağlayamadığımız 720 engelliye ise ikisi resmi olmak üzere 5 özel bakım merkezinde 24 saat hizmet veriliyor. Engellilerimizin toplumla bütünleşmesini sağlıyoruz. Ayrıca istihdam edilmeleri konusunda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.