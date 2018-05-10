Engelliler mavi balonlarla yürüdü

Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bedensel, zihinsel ve görme engelliler ile down sendromlular, ellerinde mavi balonlarla, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş organize etti.
Ağabali Caddesi'nden devam eden yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Anıt Park'ta sona erdi.
Atatürk Anıtı'na çelenk koyan engelliler, organizasyon kapsamında, bir alışveriş merkezinin önünde resim sergisi açtı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, burada yaptığı konuşmada, insanların engellileri fark etmesi ve onlara hayatın her alanında yardımcı olması için bir hafta boyunca etkinlikler yapacaklarını söyledi.
Samsun'da 10 bin 200 engelli bulunduğunu belirten Balcı, "Engellilerimizin ailelerine evde bakım ücreti veriyoruz. Evde bakımını sağlayamadığımız 720 engelliye ise ikisi resmi olmak üzere 5 özel bakım merkezinde 24 saat hizmet veriliyor. Engellilerimizin toplumla bütünleşmesini sağlıyoruz. Ayrıca istihdam edilmeleri konusunda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.
Engellilerin her yere erişebilirliğinin sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare içinde olduklarını anlatan Balcı, "Kamu kurumlarına engellilerin rahatça gidip işlerini çözmeleri konusunda düzenlemeler yaptırıyoruz. Sosyal alanlarda da bu düzenlemelerin olması için belediyelerle ortak projeler yürütüyoruz. Yani engellilerin toplumsal hayata katılması için bakanlık olarak yoğun şekilde çalışarak sorunlarını kısa sürede çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü
Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum