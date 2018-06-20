Engelliler partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi

Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı Ali Ulusoy, "Engellilerin çok büyük bir kısmı kendilerine uygun olanaklar sağlandığında üretime katılabilir." dedi.

Ulusoy, Engelliler Konfederasyonunda, 21 engelli sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde engellilere yönelik vaatlerini değerlendirdi.

Siyasal partilerin, seçim bildirgelerinde engellilere yönelik vaatlerin büyük bir bölümünde, engelliyi mal ve hizmet üretimi çarklarının dışında tutmaya yönelik ifadelere yer verdiğini savunarak "Engellilerin çok büyük bir kısmı kendilerine uygun olanaklar sağlandığında üretime katılabilir." diye konuştu.

Ulusoy, engellilerin sorunlarının çok büyük bölümünün günlük yaşam etkinliklerinde her türlü mal, hizmet ve imkanın tasarlanışında yok sayılmaları nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Ulusoy, ayrıca siyasi partilerin milletvekili aday listelerinde engellilere yeterince yer vermediğini, listelerde yer alanların ise seçilebilecek yerlerde olmadığını öne sürdü.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de engellilerin Mecliste temsili konusunda geçmişe göre gerileme gördüğünü iddia ederek, "Meclise giren engelli milletvekillerini izleyeceğiz, destek istediklerinde destek olacağız, bizi temsil etmelerindeki aksaklıkları da kamuoyuna rapor edeceğiz." dedi.

