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Engelliler tel ve çiviyi sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Karaman'da belediyenin Gönül Gözü Engelliler ve Emekliler Dinlenme Evi'nde filografi kursuna katılan engelliler, oldukça zor olan sanatı büyük bir başarıyla icra ediyor - Resim öğretmeni Gülten: - "Bu sanat sayesinde, tüm dikkatinizi toplayıp, titizlikle çalışmanızı gerektirdiği için kötü düşünce ve duygulardan arınıp, ruhunuzu dinlendirebilir, sonrasında ise ortaya çıkardığınız sanat eserleriyle gurur duyabilirsiniz" - "Burada özel çocuklarımızla ve ailelerimizle bu özel sanatı uygulamaya çalışıyoruz. Onları sanatla sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da, belediyenin Gönül Gözü Engelliler ve Emekliler Dinlenme Evi'nde filografi kursuna devam eden engelliler, oldukça zor olan bu sanatı öğrenerek engellerini aşıyor.

Kursta filografi eğitimi veren resim öğretmeni Sezen Orbay Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlar öncesine dayanan bu sanatın ülkeden Uzakdoğu'ya, oradan da Avrupa ülkelerine yayıldığını söyledi.

Tel ve çivi ile yapılan filografinin insanlar üzerinde dinlendirici ve pozitif etkisi olduğunu belirten Gülten, "Avrupa'da birçok sanat dalının psikolojik tedavide kullanıldığını biliyoruz. Bu sanat sayesinde, tüm dikkatinizi toplayıp, titizlikle çalışmanız gerektiği için kötü düşünce ve duygulardan arınıp, ruhunuzu dinlendirebilir, sonrasında ise ortaya çıkardığınız sanat eserleriyle gurur duyabilirsiniz." diye konuştu.

Karaman Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından açılan Gönül Gözü Engelliler ve Emekliler Dinlenme Evi'nde engelli öğrenciler ve annelerine bu sanatı öğretmeye çalıştığını anlatan Gülten, şöyle devam etti:

"Burada özel çocuklarımızla ve ailelerimizle bu özel sanatı uygulamaya çalışıyoruz. Onları sanatla sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Kursa başlayanların ilk geldiklerinde psikolojik açıdan sıkıntıları vardı. Fakat gün geçtikçe gördük ki kursiyerlerimiz bu sanatla uğraşırken terapi oluyorlar. Çiviyle, çekiçle uğraşırken deşarj oluyorlar. Aileler de çocuklar da rahatladı. Her türlü görsel sanatı filografide kullanabiliyoruz. Saatler, firma logoları, manzaralar, nişan tepsileri, özel tablolar, spor kulüplerinin amblemlerini çalışabiliyoruz."

- "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş logoları çalışıyoruz"

Gülten, geçen yıl 4 Aralık'ta bir sergi açtıklarını dile getirerek, şu bilgileri aktardı:

"Bu sergi çok beğenildi. Kursiyerlerimiz gelir elde etti. Sergiden sonra çok sipariş aldık. Şimdi mayıs ayında yine sergi açacağız. Kursiyerlerimiz çok heyecanlı. En çok Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş logoları çalışıyoruz. Kursiyerlerimizin bir çoğu fanatik taraftar. Ben onlara özel taraftarlar diyorum. Bu logolara olan ilgi bizim çalışmalarımızı da arttırdı. Öğrencilerimizin en büyük isteği bu çalışmaları kulüplerin yöneticilerine, sporcularına ulaştırıp, onlardan destek görmek."

Filografi yapımına ilişkin bilgi veren Gülten, şunları kaydetti:

"İlk başta deseni tespit ediyoruz. Deseni tahtanın üzerine geçiriyoruz. Bu desenin üzerine tek tek çivilerle işleme yapıyoruz. En son aşama örgü aşaması. Yaklaşık 17 örgü yöntemi var. Her tekniği öğrencilerimiz öğreniyor. Her desene uygun örgü çeşidini kullanıyorlar. Bizler haftanın dört günü, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri kursumuza devam etmekteyiz. Bizlerden ilham alıp bu hobiyi edinmek ve yeni dönem kaydı için bilgi almak isteyen herkesi bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
filografi  kursu Gönül Gözü Engelliler ve Emekliler dinlenme Evi Karaman

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