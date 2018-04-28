Engelliler tel ve çiviyi sanata dönüştürüyor

MEHMET ÇETİN - Karaman'da, belediyenin Gönül Gözü Engelliler ve Emekliler Dinlenme Evi'nde filografi kursuna devam eden engelliler, oldukça zor olan bu sanatı öğrenerek engellerini aşıyor.

Kursta filografi eğitimi veren resim öğretmeni Sezen Orbay Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlar öncesine dayanan bu sanatın ülkeden Uzakdoğu'ya, oradan da Avrupa ülkelerine yayıldığını söyledi.

Tel ve çivi ile yapılan filografinin insanlar üzerinde dinlendirici ve pozitif etkisi olduğunu belirten Gülten, "Avrupa'da birçok sanat dalının psikolojik tedavide kullanıldığını biliyoruz. Bu sanat sayesinde, tüm dikkatinizi toplayıp, titizlikle çalışmanız gerektiği için kötü düşünce ve duygulardan arınıp, ruhunuzu dinlendirebilir, sonrasında ise ortaya çıkardığınız sanat eserleriyle gurur duyabilirsiniz." diye konuştu.

Karaman Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından açılan Gönül Gözü Engelliler ve Emekliler Dinlenme Evi'nde engelli öğrenciler ve annelerine bu sanatı öğretmeye çalıştığını anlatan Gülten, şöyle devam etti: