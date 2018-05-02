Engelliler üniversite öğrencilerinin tasarladığı ürünleri sergiledi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Engelsiz Tasarım Defilesi"nde engelliler ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri podyuma çıktı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Engelliler Sarayı kursiyerleri ile üniversitenin Moda Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencileri, 3 ay önce bir araya gelerek moda ve tasarım konusunda çalışmalara başladı.

Bu sezon uçurtma şenliği, ağaç dikme ve doğa yürüyüşü gerçekleştiren engelliler ve üniversite öğrencileri, bu kez yeni bir projeye imza attı.

3 ay süren yoğun programın ardından engelli kursiyerler ve öğrencilerin hünerlerini sergilemesi için Engelliler Sarayı'nda defile düzenlendi.

Engellilerin sosyal yaşam becerilerine katkı sağlamak için 3 ay süren çalışmanın ardından öğrencilerin "Marine" konseptinde hazırladığı ilk ürünleri defilede sunan engelli mankenler göz doldurdu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün de birçok projede birlikte çalıştığımız Aydın Üniversitemizin öğrencileriyle buradaki kardeşlerimizin hazırlamış olduğu defilede birlikteyiz. Emeklerini sergileyecekler. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.