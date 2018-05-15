Engelliler zabıta oldu

ADANA,(DHA) Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında üniforma giyen zihinsel ve bedensel engelli gençlerle mesai yapıp, moral aşıladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü ile Engelsiz Yaşam Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut'un işbirliğinde zihinsel ve bedensel engelli gençler bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında temsili denetimler yaptı. Kent turunda esnafa kırmızı karanfiller hediye eden engelli zabıtalar, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar'ı makamında ziyaret etti. GENEL SEKRETER ACAR, ENGELLİ ZABITALARI AĞIRLADI Engelli zabıtaların ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şaban Acar, özel misafirlerini çiçek buketleriyle karşılayıp, çeşitli ikramlarda bulundu. Şaban Acar, Başkan Hüseyin Sözlü'nün dezavantajlı bireylerin yaşama sevincini attıran ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayan hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Engelsiz Yaşam Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ise Başkan Hüseyin Sözlü?nün destekleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yurt gezileri yaptığını, tatil imkanı bulduğunu, müzikli etkinliklerde gönüllerince eğlendiğini dile getirip, Şaban Acar'ın şahsında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yöneticilerine teşekkür etti. Hacer Bulut, bir engelli gencin yaptığı tabloyu günün anısına Şaban Acar'a hediye etti.