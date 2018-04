Engellilerden atama eylemi

Malatya’da bir grup engelli ve aileleri, yaptıkları basın açıklaması ile kamuya daha çok engelli ataması yapılmasını istedi.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) giren engelliler, sınav çıkışı Türkiyem Ortaokulu önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kamuya engelli alımlarının az olduğunu iddia eden engelliler, kontenjanların artırılmasını istedi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu ifade eden Emre Keskin isimli vatandaş, “İki yılda bir sınav yapılıyor ama kontenjan çok az. Ben lise düzeyi bir öğrenciyim, geçen sınavdan 77 aldım ama bir yere atanamadım. Ben daha çok alım olmasını istiyorum” dedi.

Ahmet Mert Özceyhan ise, “Bizim resmen psikolojimiz bozuldu. Ben yetkililere sesleniyorum. Lütfen kontenjanı artırın ve bize sahip çıkın” dedi. Engelli velisi Emine İnce de, devletten yardım isteyerek, “Benim çocuğum gayet sağlıklı, her işi yapabiliyor. Çocuğumu bir işe koysunlar lütfen. Benim zaten iki tane engelli çocuğum şu an evde. Sağlıklı insan için iş çok, onlar her yerde çalışabilir ama benim engelli çocuğum her işte çalışamaz. Devletin sahip çıkması lazım. Benim amacım ben öldükten sonra çocuğumun ortada kalmaması” ifadelerini kullandı.

Engelli velisi Metin Yücel ise, her engellinin aynı sınava girmesini doğru bulmadığını kaydederek, “Engellilerin sınavlarının ayrı ayrı yapılmasını istiyorum. Mesela bir işitme engelli çocuk okuduğunu anlamıyor. O yüzden bu sınavların ayrı ayrı yapılması lazım” diye konuştu.