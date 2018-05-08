Engellilerden daha fazla kadro talebi

Başkentte Devlet Personel Başkanlığı (DPB) önünde toplanan bir grup engelli, kamuda daha fazla engellinin istihdam edilmesi talebinde bulundu.

Engelliler, kamuda istihdam edilen engelli sayısının artırılmasını dile getirmek amacıyla DPB önünde bir araya geldi.

Üzerinde "2018'de engelliler 10 bin kadro istiyor" yazılı pankart taşıyan engelliler, "Sadaka değil, iş istiyoruz" sloganları attı.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 90 bine yakın engellinin katıldığını anımsatarak, bu sınav sonucuna göre yapılacak 2 bin 500 atamanın yetersiz olduğunu savundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018'de 5 bin engelli kamu personeli alınacağını söylediğini belirten İçli, mart ayında yapılan yaklaşık 2 bin 500 atamanın, EKPSS döneminin üçüncü ataması mı yoksa yeni dönemin birinci ataması mı olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Turhan İçli, bu yıl istihdam edilecek engelli sayısının 8-10 bine çıkarılmasını da istedi.

