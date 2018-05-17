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Engellilerden İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

Engelliler Konfederasyonu üyeleri, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti

Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.

Güvenpark'ta bir araya gelen engelliler, ellerinde "ABD bölgeden elini çek" ve "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizler taşıdı, ABD aleyhine slogan attı.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını kınadıklarını söyledi.

Arap dünyasını Filistin'de yaşananlar karşısında sessiz kaldığı için eleştiren İçli, şöyle konuştu:

"Filistin halkının bağımsız devlet kurma ve kendi topraklarında özgürce yaşama hakkını tabii ki biz engelliler olarak sonuna kadar savunuyoruz. Bizim Filistin halkıyla yan yana oluşumuz sadece bu saldırılarda engellilerin ve ölümlerin ortaya çıkması nedeniyle değildir. Aynı zamanda Filistin halkının meşru hakları ve bağımsız devlet kurma hakkının savunulması içindir."

İçli, Filistin halkının yanında olduklarını ve Filistinlilerin haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Engelliler Konfederasyonu Filistin güvenpark israil protesto

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